غرفة التجارة العربية البريطانية : زيارة ولي العهد دفعت بمسيرة العلاقات مع بريطانيا لمستويات أرحب

أكدت الأمين العام والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي أهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بريطانيا في دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى مستويات أرحب، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وقالت في تصريح صحفي بهذه المناسبة : لقد كانت لقاءات ولي العهد مع القيادة السياسية البريطانية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز العلاقة الوطيدة بين المملكتين بما يدعم التبادل والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمعرفية تعزيزًا لعمق التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين، مبينة أن رؤية المملكة 2030 حظيت باهتمام بالغ من المسؤولين البريطانيين خاصة الذين يرغبون في الاستثمار بالمملكة.

وأضاقت أن رؤية المملكة 2030 تتبنى الانفتاح على الاقتصادات المتقدمة لإحداث تغيير جذري للاقتصاد السعودي، وإعادة هيكلة قطاعاته وتنويع مصادره وتوجهاته، حتى تصل المملكة العربية السعودية إلى مرحلة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل الوطني، وهو ما اتضح من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الكيانات الاقتصادية البريطانية المتخصصة في الصناعات غير النفطية خلال زيارة سمو ولي العهد.

وأوضحت أنها لمست رغبة متبادلة من قطاعي الأعمال في البلدين نحو تعزيز وتطوير هذه العلاقات وتنميتها بصورة مستمرة في مختلف الجوانب بما فيها الجوانب الاقتصادية والمعرفية والثقافية ، فضلاً عن العمل على زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون القائم بينهما.

وأفادت الدكتورة أفنان الشعيبي على دور غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن الرامي إلى بذل كل الجهود الممكنة لتذليل العقبات وتسهيلها لضمان تبادل تجاري ناجح بين البلدين، وأن تحقيق رؤية المملكة 2030 يعد من صميم مهام وأعمال الغرفة.