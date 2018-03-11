النصر يضرب الاتحاد بثلاثية

تمكن فريق النصر من بلوغ النقطة 40 والانفراد بالمركز الثالث ، بعد أن تغلب على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 30 في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية وعلى استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض ، تعادل فريق الشباب وضيفه الفيحاء دون أهداف .

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع ، ورفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع .