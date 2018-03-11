الجيش اليمني يهاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة

هاجم الجيش اليمني مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محور علب شمالي محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء 63 مشاه العميد ياسر مجلي في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: إنه عقب المعارك سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا و فرّ أعداد كبيرة من عناصرها باتجاه وادي الثعبان الذي بات تحت سيطرة نارية للجيش.‏

وأكد العميد، مجلي أن منطقة آل صبحان التابعة لمديرية باقم في شمالي صعدة ‏هي الهدف القادم للجيش، ثم مركز المديرية وصولاً إلى جبل مران.‏

وأشار إلى أن قوات اللواء في أتم الجاهزية القتالية للمشاركة في استكمال ‏تحرير محافظة صعدة.‏