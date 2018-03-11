وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالاً غذائية على 2418 فردًا من المتعاقدين الذين انقطعت رواتبهم في مكتب الصحة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة والبالغة 49 ألف سلة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، التي وصلت حتى الآن 193 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية، شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية للمنقطعة رواتبهم من المتعاقدين في المكلا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالاً غذائية على 2418 فردًا من المتعاقدين الذين انقطعت رواتبهم في مكتب الصحة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة والبالغة 49 ألف سلة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
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مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية للمنقطعة رواتبهم من المتعاقدين في المكلا
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