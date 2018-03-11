ولي العهد يعود إلى الرياض بعد زيارة مصر وبريطانيا

عاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الرياض أمس السبت بعد زيارته كل من مصر وبريطانيا.

وكان ولي العهد زار مصر حيث أمضى 3 أيام، جرى خلالها توقيع اتفاقيات اقتصادية، وتفقد مشاريع اقتصادية، لا سيما مشروعات قناة السويس، كما جرى التأكيد على التعاون الحثيث بين مصر والسعودية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف. والتقى الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي، بالإضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الأقباط تواضروس الثاني.

والأربعاء استهل ولي العهد زيارة إلى بريطانيا استمرت حتى الجمعة، حيث أجرى خلالها لقاءات عدة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وعدد من الوزراء والنواب، فضلاً عن ملكة بريطانيا وكبير أساقفة كانتربي.

وقد كللت تلك الزيارة التي وصفت بالتاريخية بعدد من الصفقات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية والتنموية والدفاعية