صدر اليوم قرار وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عواد بن صالح العواد بتكليف الأستاذ جاسر بن عبدالله الجاسر مستشاراً لدى معاليه، والأستاذ خالد بن أحمد مدخلي مديراً للقناة الإخبارية، والأستاذ خالد بن حمود الغامدي مديراً للقناة السعودية الأولى. يأتي ذلك ضمن الخطة التطويرية للإذاعة والتلفزيون والاستفادة من الخبرات والكفاءات للنهوض بالأداء الإعلامي على الشاشة.
الجاسر مستشاراً للوزير والمدخلي مديراً للإخبارية والغامدي مديراً للأولى
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الجاسر مستشاراً للوزير والمدخلي مديراً للإخبارية والغامدي مديراً للأولى
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