قمصان لاعبي فيورنتينا تتزين برقم واسم قائدهم أستوري

ظهر لاعبي نادي فيورنتينا الإيطالي، في اللقاء الذي يقام الأن مع نظيره بينفينتو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، مرتديين قميص قائدهم الراحل دافيدي أستوري، في أول مباراة يخوضها الفريق بعد رحيله.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإيطالي صورة للاعبين عبر حسابهم بـ«تويتر»، معلقة: «هناك رجال لا يموتون أبداً، كتيبة بيولي على أرضية الملعب وجميعهم يرتدون قميص الكابيتانو الراحل دافيدي أستوري».

يذكر أن أستوري، توفى منذ أيام، قبل ساعات من إقامة مباراة الفيولا وأودينيزي، في الدوري الإيطالي، إثر أزمة قلبية

وعن تجهيز لاعبي فيورنتينا، حفل تأبين تكريماً لقائدهم الراحل، دافيدي أستوري، خلال أول لقاء يخوضه الفريق مفتقداً لخدمات لاعبه الراحل.

و إلى أن اللاعبين سيقومون بحمل قميصه قبل بداية المباراة وأثناء المواجهة اليوم التي ستجمعهم مع منافسهم بينفينتو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

يذكر أن أستوري، توفى منذ أيام، قبل ساعات من إقامة مباراة الفيولا وأودينيزي، في الدوري الإيطالي، إثر أزمة قلبية.