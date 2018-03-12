براون يشكو من الضغط قبل لقاء الهلال والريان

أكد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للهلال السعودي، أن مباراة فريقه مع الريان القطري، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، تختلف كليا عن مباراة الفريقين في الجولة الماضية، والتي أقيمت بالرياض، وانتهت بالتعادل 1/1.

وقال براون «الريان سيدخل مباراة اليوم بطريقة مختلفة عن تلك التي لعب بها في الرياض».

وشدد مدرب الهلال على أن نتيجة هذه المباراة ستحدد بشكل كبير ملامح ترتيب المجموعة، خاصة أن جميع الفرق مرشحة للصعود، نظرا لتقارب رصيد النقاط بينهم على لائحة الترتيب.

واشتكى براون من ضغط المباريات الذي يعاني منه فريقه في الوقت الحالي، مضيفا أن الهلال سيلعب للفوز في قطر.

وأشار خوان براون إلى جاهزية جميع لاعبيه لخوض مباراة الريان .