بالفرصة الأخيرة .. الهلال السعودي يواجه الريان القطري

يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، اليوم الاثنين ، مواجهة الريان القطري مع الهلال السعودي في رابع مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وتمثل مباراة نقطة فاصلة للفريقين في مشوار البطولة، حيث إن الفائز بها سوف يدعم حظوظه في الاقتراب من التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

الفريق الهلالي يسعى للفوز للبقاء في المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار النهائية بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع الريان رافعا رصيده الى نقطتين تذيل بها جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ليضع نفسه في موقف صعب يتطلب منه الفوز اليوم بأي ثمن خصوصاً رغم خسارته في الدوري السعودي أمام الاتفاق، وسيدخل الهلال بهجوم متوقع وبطريقة 4-4-2 بعد تكامل صفوفه بعودة بعض مصابيه المهمين، وسيركز الفريق الهلالي على الهجوم من الأطراف لقوة أطرافه ومحاولة محاصرة فريق الريان في ملعبه، ويبرز في الفريق الهلالي عبدالله عطيف ومحمد البريك وبنشرقي وسيروتي والعائد من الإصابة عمر خربين .

في المقابل يدخل فريق الريان القطري برصيد بثلاث نقاط بعد ثلاث تعادلات مع الاستقلال الإيراني 2-2 والعين الإماراتي 1-1 ومع الهلال السعودي1-1 .

ويعول مدرب الريان المدرب مايكل لاودروب لتحقيق الانتصار والبقاء في دائرة المنافسة بالمجموعة.

بمساندة جماهيريه حيث من المتوقع أن يمتلئ ملعب المباراة بجمهور الريان المتعطش لرؤية فريقه في أدوار متقدمة بالبطولة القارية، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدمها في المجموعة.