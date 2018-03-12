جدار الفيديو إل جي أوليد الأكبر في العالم يفوز بجائزة أفضل استخدام لأجهزة الإسقاط وحلول العرض

حصدت لافتات الفيديو التي تنتجها إل جي “LG OLED” مزيداً من الاهتمام العالمي والجوائز في كل حدث ومناسبة، وفازت أخيراً بجائزة “أفضل استخدام لأجهزة الإسقاط/حلول العرض” في أول مرة تمنح فيها جوائز “إيه في تكنولوجي يوروب 2018”. وأقيم حفل توزيع الجوائز حديثاً في أمستردام، وهي مخصصة لتكريم الابتكار والإنجازات في مجال أجهزة توليد الصوت والصورة الموجهة للمستهلكين.

وقال كيفين تشا، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يستعد قطاع اللافتات الرقمية اليوم للانطلاق نحو نمو غير مسبوق وإبداعات جديدة تستقطب اهتماماً متزايداً، ويجسد كسر جدار الفيديو المكون من لافتات LG OLED للرقم القياسي العالمي مثالًا عن التزام إل جي بالعمل استباقياً على الإسهام في هذا التطور الهائل، ونشعر بسعادة بالغة في أن نعمل مع عدد من الشركاء العالميين المشهورين في إنجاز هذا المشروع المشوق الذي يظهر باستمرار مزيداً من جوانب النجاح معززاً مكانة تقنية أوليد للأعوام المقبلة”.

وكانت “إعمار للترفيه” قد أعلنت عن تسجيل رقم قياسي عالمي بمساحة جدار الفيديو الذي أقامته في دبي مول في شهر أغسطس من العام الماضي 2017، لترتقي إلى مستوى جديد في مجال اللافتات الرقمية بالشراكة مع إل جي، وحصلت على ألقاب جديدة: أكبر شاشة OLED، وجدار الفيديو الأعلى دقة، وأكبر جدار فيديو عالي الوضوح. والحقيقة أنه جدار فيديو مذهل بعرض 50 متراً يمتد على طابقين ويمثل علامة مميزة ترى في الطابق الأرضي في دبي مول، وجهة التسوق الأكثر زيارة في العالم.

تظهر الشاشات المتقدمة LG OLED صورة رائعة مع أدكن درجات اللون الأسود الطبيعي بالإضافة إلى أنها تقدم زاوية مشاهدة أوسع من شاشات العرض الخلفية التقليدية. وتولد شاشات LG OLED المرنة ألواناً نابضة بالحياة بزاوية عرض واسعة في جدار الفيديو في دبي مول، ويعمل نظام العرض المتعددWATCHOUT من شركة داتاتون مع أربعة خوادم WATCHPAX للوسائط على إنتاج المحتوى وتقديمه للشاشات لتعرضه بصورة سليمة.

ويتألف جدار الفيديو الضخم في دبي مول من 820 لوحة OLEDمفتوحة الإطار من إل جي، وعدلت جميع وظائفها وواجهة المستخدم فيها لتلبية متطلبات المكان في مركز التسوق.

ويمثل استخدام شاشات OLEDمفتوحة الإطار من إل جي فوق حوض السمك في دبي مثالاً نموذجياً لأن انحناءات تلك الشاشات تحاكي تموجات المياه، فهذه اللافتات الرقمية قابلة للطي كي تطابق أي من المنحنيات المحدبة والمقعرة لتندمج مع طبيعة أي مساحة ومكان.

ورشحت شركة داتاتون هذا الجدار للفوز بالجائزة في إطار جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على جدار الفيديو من خلال منصة دولية، ودتاتون هي الشركة التي طورت نظام وتش آوت المتقدم للعرض المتعدد، بالإضافة إلى خوادم الوسائط WATCHPAX و WATCHMAX.