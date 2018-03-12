تدشين مشروع‏ (مهاراتي) مهارات التدريب والمهارات بتعليم حائل

دشن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمة الأستاذ يحيى بن صالح العماري نيابة عن المدير العام البرنامج الوزاري مشروع‏ (مهاراتي) مهارات التدريب والمهارات صباح أمس الأحد، بمسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ويستمر البرنامج لمدة أسبوع والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بمشاركة (16) إدارة تعليمية وبحضور مشرف عام الوزارة وبرامج التدريب عبد اللطيف بن صالح الشايع ومدير إدارة النشاط الطلابي بدر بن نشاء الرشيدي ورؤساء الوفود المشاركة والقيادات التربوية والمشرفين التربويين والطلاب المشاركين، واستهدف البرنامج (80) طالبا بمختلف المراحل الدراسية بهدف الإسهام في النمو الشخصي وبناء المهارات الحياتية للطالب، وتعزيز المواطنة الصالحة له، ‏وتهيئتهم لسوق العمل وتأصيل الممارسات والمبادرات الإيجابية وحماية الطلاب من الفكر والأفكار وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص نشر الوعي بأهمية التدريب في المجتمع التعليمي وإيجاد بيئة تفاعلية تبرز قدرات الطلبة ودورهم في تنمية مجتمعهم، وبدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب علي بن تركي العديلي ثم عرضا مرئيًا بعنوان «جيل الحالمون» عقبها أوبريت ترحيبي ثم كلمة المساعد للشؤون التعليمية بتعليم حائل ثم مشرف عام الوزارة وبرامج التدريب، تلاها فقرة التدشين وفي الختام تكريم تعليم حائل لمشرف عام الوزارة وبرامج التدريب و مشرف البرامج والتدريب بإدارة تعليم حفر الباطن الأستاذ عودة العنزي.

ورحب المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري برؤساء الوفود المشاركة وقيادات العمل التربوي وأبنائه الطلاب المشاركين في البرنامج الرائد «مهاراتي» من مناطق ومحافظات المملكة المشاركين وتمنى لهم طيب الإقامة في حائل وحصول الفائدة والمتعة من البرنامج.

وبين «العماري» أن الوزارة تبذل جهودها من أجل تجويد المخرج التعليمي وأن البرنامج يهدف إلى تعزيز المواطنة الصالحة وانتشار القيم وتحصين الناشئة وبناء مهاراتهم الحياتية وإشباع حاجاتهم وميولهم ورغباتهم وتعد ضمن مبادرات وبرامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 وفرصة للتعارف واكتساب المهارات بين الطلاب الذين هم ثروة الوطن ورجال المستقبل،

ومن جانب عبر مشرف عام الوزارة وبرامج التدريب عبد اللطيف الشايع خلال اللقاء عن سعادته بالالتقاء مع الطلاب المرشحين للبرنامج من مختلف إدارات التعليم وترشحهم من بين آلاف الطلاب و أن البرنامج يحمل كثير من المهارات والأفكار التي تثلج الصدر وتغذية راجعة والاستفادة القصوى من المشرف و المعلم و المدرب والطالب وتمنى نشر المعرفة بين الطلاب واشباع رغباتهم من المعارف والمهارات والدورات التدريبية المقامة : كالحوار الفعال والمواطنة الرقمية والتعامل مع مواقع التواصل الالكتروني ونقل المعارف والمهارات التي حصلوا عليها إلى أقرانهم الآخرون في المناطق الأخرى وشكر مشرف عموم الوزارة « الشايع» مدير تعليم حائل ومدير النشاط الطلابي على استضافة مثل هذه البرامج وتمنى خروج البرنامج كما خطط له.