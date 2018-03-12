كلية الطب تطلق الحملة التوعوية بمرض حساسية القمح

أطلقت عمادة شؤون الطلاب في جامعة حائل برنامج «ساعدني» الإرشادي، وهو برنامج شامل موجه للطلاب والطالبات يعمل على مساعدة المتفوقين في تعزيز تفوقهم، ويساعد من يرغبون بالتفوق على ذلك، كما يستهدف أيضا الطلبة أصحاب المعدلات المنخفضة على رفع معدلاتهم.

وأوضح سعادة الدكتور خالد المطيري عميد شؤون الطلاب أن برنامج «ساعدني» يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات، كالمتابعة الأكاديمية واللقاءات الإرشادية وجولات الإرشاد الميداني على القاعات الدراسية ومسابقات التحدي الأكاديمي، والإرشاد الإلكتروني عبر مجموعات الواتس آب ورسائل الجوال والبريد الإلكتروني، والبرامج التدريبية وورش العمل المؤهلة لإنجاز أهداف البرنامج، إضافة إلى دراسة حالات بعض الطلاب الذين تتطلب حالتهم ذلك وتنسيق جلسات إرشاد فردي أو جماعي حسب مقتضي الحال، علما بأن البرنامج سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وفى نهاية البرنامج ستقاس الفروق بين معدلات الطلاب قبل وبعد البرنامج لتقييم نتائج البرنامج، وسينظم حفل ختام البرنامج في بداية الفصل القادم لتكريم الطلاب بحضور أولياء أمورهم وتكريم الكليات المميزة، وقال المطيري إن جميع الطلاب يمكنهم الاستفادة من البرنامج حيث يمكن للطلاب مراجعة وحدات الإرشاد بكلياتهم .

وضمن أوجه التعاون بين كلية الطب في جامعة حائل، وكرسي سمو الأمير عبد الله بن خالد لأبحاث حساسية القمح (سيلياك)، دشن وكيل كلية الطب الدكتور فهاد العنزي والبروفيسور أسعد عسيري المشرف على الكرسي، الحملة التوعوية للتعريف بمرض حساسية القمح وأعراضه يوم الخميس 8 مارس 2018 وذلك في مجمع قراند مول.

وينتج مرض السيلياك عن مشكلة هضم البروتين في الأطعمة مثل الخبز والبسكويت، والمكرونة، مما يؤثر على امتصاص المواد الغذائية وتشمل أعراض الغازات والنفخة، وفقدان الوزن، والتعب، وهو مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة وله عدة اسماء منها المرض الجوفي أو البطني أو المرض الزلاقي أو الدابوقي، وقد تتفاوت أعراض السيلياك من شخص إلى آخر، ففي حين تكون أعراض الجهاز الهضمي هي الشائعة عند أكثر المرضى قد يحضر مرضى آخرون للعلاج بسبب أعراض ومظاهر أخرى مثل فقر الدم أو آلام العظام والعضلات بسبب هشاشة العظام.