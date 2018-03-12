فرق الرصد الحضري لمدينة حائل تواصل أعمالها لمعالجة موضوعات المؤشرات الحضرية

تتواصل أعمال فرق عمل الرصد الحضري المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمجلس المرصد الحضري لمدينة حائل والتي وجه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس مجلس إدارة المرصد الحضري لمدينة حائل لمعالجة مؤشرات العديد من الموضوعات الحضرية والتنموية.

وأوضح صاحب السمو الامير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد _ أن أعمال فرق المرصد تتواصل وفقاً لنتائج المؤشرات المعتمدة من مجلس المرصد واختصاص الجهات ذات العلاقة بموضوعات الرصد الحضري ، واشاد سموه بتفاعل وحرص كافة الجهات المعنية بموضوعات التنمية الحضرية لمدينة حائل ، مشيراً سموه إلى متابعة سمو أمير المنطقة لنتائج وتحليل ومعالجة مؤشرات الرصد الحضري ، واضاف سمو الامير عبدالله بن خالد بن عبدالله إلى أن من أهم الموضوعات الرئيسية التي نوقشت من خلال فرق العمل المتخصصة _ معالجة موضوعات تحقيق التنمية المتوازنة بين قيّم المؤشرات الحضرية لحائل المدينة وحائل المنطقة بجميع محافظاتها ومراكزها ومدنها ، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الكريمة لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المجالات والاتجاهات ، وبين سموه أن الموضوعات الرئيسية لتحقيق التنمية المتوازنة للمنطقة شملت ، الموجهات الإقليمية والمحلية المُعده من قبل أمانة منطقة حائل وهي _ المخطط الإقليمي لمنطقة حائل وأولويات التنمية العمرانية والمخططات التنظيمية المحلية .