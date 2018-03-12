هيئة مكافحة الفساد تنظم مؤتمرًا دوليًا برعاية الملك

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، تحت عنوان (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة) في الفترة من 18-19رجب 1439هـ، الموافق 4-5 إبريل 2018م في مدينة الرياض.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه مختصون وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها، من خلال عدة جلسات مفتوحة وورش عمل محاور تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة.

وأعرب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بهذه المناسبة، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتداداً للدعم الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته – رعاه الله – .

وأشار المحيسن إلى أن المؤتمر يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعي المملكة لتفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة أثر برامج الخصخصة في الحد من ممارسات الفساد. ويأتي امتداداً للمؤتمر الدولي الأول والثاني لنزاهة اللذين عقدا في عامي 2015م، و 2017م، وشارك فيهما نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من داخل وخارج المملكة.