بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
القيادة تهنئ رئيسة جمهورية موريشيوس بذكرى الاستقلال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
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