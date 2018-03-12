التعاونية تفوز بعقد التأمين الطبي مع الخطوط السعودية

فازت شركة التعاونية للتأمين بعقد التأمين الطبي لتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية وعائلاتهم، والذي يعد من أكبر عقود التأمين الطبي في المملكة والشرق الأوسط.

وبموجب هذا العقد، تواصل التعاونية تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي الخطوط السعودية وشركاتها التابعة، عن طريق أكبر شبكة من مقدمي الخدمة الطبية تصل إلى حوالي 2000 مستشفى ومركز طبي، كما توفر التعاونية عدداً كبيراً من المنافع الصحية الأساسية وخدمات القيمة المضافة والعروض الحصرية.

وبهذه المناسبة، أعرب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق بشركة التعاونية للتأمين عادل عبدالله الحمودي عن فخره واعتزازه بثقة الخطوط الجوية العربية السعودية، أكبر ناقل وطني، موضحاً أن هذه الثقة تستند على تجربة رائعة بين الشركتين الكبيرتين على مدى الثلاث سنوات الماضية في مجال التأمين الصحي.

وأضاف الحمودي “تعد الخطوط الجوية السعودية أحد عملائنا الأساسيين وتربطنا بها علاقة استراتيجية ترتكز على الثقة وعلى قدراتنا على تلبية احتياجات منسوبيها وخدمتهم بأفضل الطرق. ويعكس توقيع اتفاقية الرعاية الصحية مع الخطوط السعودية القدرات المالية القوية والخبرات الفنية المتميزة التي تملكها التعاونية وتمتد لأكثر من 30 عاماً. هذه الخبرة تؤهل الشركة لإدارة محافظ التأمين الكبيرة وتوفير التغطية للمشروعات العملاقة مع توجيه كافة مواردها لتحقيق الوفاء الكامل بالتزاماتها تجاه عملائها، الأمر الذي أكسبها ثقة الشركات الكبرى والهيئات الحكومية بمختلف قطاعاتها”.