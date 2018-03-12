شفروليه بولت الكهربائية أثبتت انها الأفضل في فئتها

رغم أن العديد من السائقين يحبّذون فكرة عدم إعادة تعبئة الوقود مرة أخرى، إلا أن المخاوف المتعلقة بمدى القيادة يمكن أن تمنع بعض العملاء المحتملين من اقتناء سيارة كهربائية ، ولكن مع شفروليه بولت EVالكهربائية الجديدة كلياً، فإن مفهوم الوفرة هو الأساس الذي بنيت عليه هذه السيارة، وذلك بفضل تقنيتها المتطورة الخاصة بالبطارية.

ويتمحور بناء سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية حول بطارية ليثيوم أيون بقوة 60 كيلوواط/ساعة، هي الأكبر في مثيلاتها من السيارات ، وتوفر مدى قيادة هو الأفضل في فئتها بأكثر من 500 كم ، لكل عملية شحن كاملة ، ولتوضيح ذلك أكثر، فإن سيارة تقليدية تعمل بالبنزين ستقدم مدى قيادة مماثل باستهلاك خزان وقود كامل، مما يجعل سيارة شفروليه بولت EVالكهربائية عملية وقابلة للاستخدام في ظروف القيادة اليومية ، وبالنظر إلى أن أغلبية الناس لا يحتاجون لتعبئة سياراتهم بالوقود كل يوم، فإن شفروليه بولت EVالكهربائية تشكل خياراً مقنعاً للاستخدام كسيارة عائلية عملية.

وخلال عدة سنوات، تم اختبار قدرات المدى لسيارة شفروليه بولت EVالكهربائية في ظروف العالم الحقيقي في الولايات المتحدة والآن في أسواق في مختلف أنحاء العالم، لتثبت أنها الأفضل ضمن فئة السيارات الكهربائية بعيدة المدى ذات الأسعار المعقولة.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت شفروليه بولت EVالكهربائية عن مدى قيادة مذهل يتجاوز 500 كم ،وذلك كجزء من جولة السيارات الكهربائية العالمية 2018 في منطقة الشرق الأوسط. وغطى هذا الحدث الذي استمر تسعة أيام أكثر من 1,750 كم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حيث قدمت سيارة شفروليه بولت EVالكهربائيةأداءً ممتازاً، مما يدل على قدرتها على التعامل مع متطلبات القيادة اليومية وكذلك السفر الإقليمي.

وتساهم حزمة بطارية شفروليه بولت EVالكهربائية،التي تمتد على طول أرضية السيارة، في انخفاض مركز الجاذبية وثبات السيارة،كما توفر مساحة داخلية رحبة.

ويقول مايكل ليلي، مسؤول الهندسة في برنامج بولت EVالكهربائية: “تجمع سيارة شفروليه بولت EV الكهربائية مدى متفوق في عالم السيارات الكهربائية مع مساحة رحبة للمقصورة الداخلية ومتعة في القيادة. ويهدف فريقنا إلى تقديم ليس مجرد سيارة كهربائية رائعة وحسب، بل سيارة رائعة بشكل عام”.

ومما يعزز نقاط قوة شفروليه بولت EVالكهربائية، هي البيانات المسجلة منذ إطلاق السيارة، حيث قام حوالي 23,000 سائق من ممتلكي هذه السيارة في أمريكا الشمالية حتى تاريخ يناير 2018 بقيادة سياراتهم لمسافة تراكمية بلغت 209 مليون كيلومتر.

ومن خلال قدرتها على التعامل مع ظروف العالم الحقيقي للقيادة في المدينة، فضلاً عن قدرتها على إجراء الرحلات الطويلة، فقد استطاعت سيارة شفروليه بولت Eالكهربائية تحقيق الفكرة التي بقيت لفترة طويلة مجرد مفهوم يسعى صناع السيارات لبلوغه وهو تقديم سيارة كهربائية تعمل على البطارية، ذات مدى بعيد وبأسعار معقولة.