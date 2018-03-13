تحسين ثقة العملاء وتعزيز التقنيات الأساسية لاستراتيجية ال جي للهواتف المحمولة  

خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018 في برشلونة، تحدث الرئيس الجديد لشركة إل جي للاتصالات النقالة، عن أهمية تلبية الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين من خلال تحسين الثقة في العلامة التجارية ال جي والتركيز على التكنولوجيات الأساسية. وستلعب المنتجات المؤقتة عالية الجودة التي تعتمد على الأجهزة المميزة الناجحة مثل V30S ThinQ دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف، وفقاً لرئيس شركة إل جي للاتصالات النقالة السيد “هوانج جونغ هوان”.

وقال السيد هوانج: “يرغب معظم عملاء الهواتف الذكية اليوم في الحصول على تجربة رائعة تعكس بشكل عملي كيفية العمل واللعب”. “ويتوقع عملاء إل جي أن تتفوق هواتفنا في أربع تقنيات أساسية نطلق عليها” ABCD “من الميزات “القاتلة” – الصوت والبطارية والكاميرا والشاشة. سنضع أولويات هذه الميزات ليس فقط في منتجاتنا الرائدة الجديدة ولكن أيضاً في منتجاتنا المؤقتة بدءاً من LG V30S ThinQ والتي نعرضها هنا في برشلونة “.

وأضاف السيد هوانج:”لقد تطور سوق الهواتف الذكية بشكل كبير خلال العقد الماضي ، والتحدي الآن هو تحديد طريقنا إلى الأمام في العقد المقبل. هناك عدد قليل جداً من الشركات التي تتمتع بعمق الخبرة وتنوع المعرفة بالمنتجات مثل ال جي. ونحن مصممون بصورة كاملة لتنمية بصمتنا المتنقِّلة والازدهار في هذه البيئة بفضل قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ومن خلال الاستفادة من منصات الهواتف الذكية التي أثبتت فعاليتها وتوافرها بشكل جيد مع البرامج الإضافية والترقيات التجميلية، ستوفر تجربة ملكية أطول وأكثر ملاءمة للعملاء الحاليين. ميزات مدروسة وخيارات ألوان فريدة تجعل أجهزة ال جي متميزة عن المنافسة، وجاذبة لاهتمام العملاء الجدد، بالإضافة الى جودة بناء المنتج المحسنة وخدمة ما بعد البيع.

الصوت الرائع، أحد أكثر الميزات التي يتم تجاهلها في الهواتف الذكية المتطورة، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل المستهلكين يختارون هواتف ال جي. سيستمر تعزيز وتطوير تقنية Hi-Fi Quad DAC المتقدمة من ال جي في الأجهزة المستقبلية وتطوير تقنيات أفضل للبطاريات بالشراكة مع شركة LG Chem الرائدة في هذا المجال. كاميرات إل جي الذكية رائدة الابتكار في الصناعة من خلال عدسات أفضل وأداء منخفض محسن للضوء، وسوف تصبح أكثر ذكاءً مع إضافة الذكاء الاصطناعي لأخذ الكثير من الخيارات للوصول الى اللقطة المثالية. وباعتبارها رائدة عالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، ستشهد كل من تقنيات LCD و OLED استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير.