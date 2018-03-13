“المهيدب لخدمة المجتمع” تقيم لقاء عن أثر النساء على ثقافة المنظمة

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقيمها لرفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع، أقامت “المهيدب لخدمة المجتمع” فعالية كبرى في مدينة الدمام تضمنت جلسة حوارية تحت عنوان “أثر النساء على ثقافة المنظمة” بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي وافق يوم ٨ مارس الفائت.

واستضافت الفعالية كل من الأستاذة حياة العياشي المدير التنفيذي للمكافآت والتطوير للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى في شركة ألستوم الفرنسية والمدربة في إدارة الموارد البشرية، والدكتورة مها الساعاتي مخرجة أفلام مستقلة وأستاذ مساعد في كلية التصاميم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وتناول اللقاء في البداية استعراض خبرات المتحدثتين ومسيرتيهما للنجاح والتغلب على التحديات التي واجهتهما، وتطرقت الأستاذة حياة العياشي منظور النجاح من وجهة نظر الموارد البشرية وأهمية التعرف على الذات والدافع الداخلي، وبعض الطرق التي تساعد على الوصول للنجاح؛ مثل أهمية التعلم من جميع من حولنا في حياتنا اليومية والعملية.. وفي ذات الوقت مواجهة التحديات بحكمة.

من جهتها قدمت الدكتورة مها الساعاتي عرضا عن أهمية تحليل المفاهيم التي تصلنا عبر الإعلام ووسائل التواصل وكيفية تأثيرها على سلوكياتنا ومفهومنا للنجاح، وألقت الضوء على تحديات تمثيل المرأة لثقافتها وتأثير وصول النساء للمناصب القيادية على الثقافة المجتمعية وما يواجهه الرجال من تحديات بعد هذه التغييرات في الأدوار الاجتماعية.

وشارك الحضور والذي يتمثل بفريق مجموعة المهيدب وشركاتها: ميار للأغذية، وإمداد للموارد البشرية وزهور الريف وأبيات.. بتجاربهم الشخصية في التغلب على التحديات والعمل معا لتحقيق نجاح أكبر للوطن.

يشار إلى أن “المهيدب لخدمة المجتمع” التي أنشئت عام 2014م، تحقيقا لرغبة مجموعة المهيدب القابضة في المساهمة في تنمية المجتمع والمشاركة في المشاريع الخيرية بشكل يعزز استدامة واستمرار التأثير الإيجابي، ويتوجه تركيز المجموعة على مشاريع التربية التي تدعو لتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، وتسهم المؤسسة في تأهيل شباب المستقبل من خلال تقديم برامج تربوية متنوعة تركز على تطوير الشباب اجتماعيا، وفكريا، والارتقاء بهم، حيث تستند على مبادئ وقيم تمتد لأكثر من 70 عاما تحكم وتوجه العمل الخيري لمجموعة المهيدب، وتتمثل رسالتها في التركيز على تقديم برامج ومبادرات للمساهمة في تطوير الشباب والنهوض بجيل متعلم يتحلى بالقيم ليساهم بتغيير العالم من حوله بشكل إيجابي.