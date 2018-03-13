خدمات جديدة لـ « الجوازات» عبر «أبشر»

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر والتي تشمل نقل المعلومات ونقل الخدمات والتفويض الشامل.

وبيّنت المديرية أنه سيتم توفير الخدمات الإلكترونية بشكل تدريجي للمستخدمين.

وسيكون بمقدرة صاحب العمل ورب الأسرة المقيم تحديث بيانات جواز السفر المقيم التابع له، بعد تجديده من سفارة بلده الموجودة في السعودية.

كما سيتمكن صاحب الحساب بتفويض من يرغب لإجراء خدمة للمواطنين أو المقيمين التابعين له بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوَّض في منصة «أبشر».

وأوضحت الجوازات أنه «سيتاح للمستفيد الاطلاع على بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب وبالإمكان تقديمها لأي جهة حكومية أو جهة طالبة لتلك البيانات».

كما سيتم من خلال منصة «ذكاء الأعمال» عرض جميع المؤسسات التابعة لصاحب العمل وكل تفاصيل وبيانات المقيمين التابعين لكل مؤسسة على حدة، والخط الزمني الذي يوضح صلاحية انتهاء الوثائق الخاصة بالمؤسسة.

وأضافت المديرية أنه عن طريق دخول صاحب العمل عبر حسابه الخاص في منصة «أبشر»، يمكنه الموافقة على نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر، وسيقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة إلكترونيا.