وزير الطاقة يبحث مع وزير التجارة الكوري الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة

عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بحضور رئيس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، ومسؤولي الوزارة صباح أمس بالرياض، جلسة مباحثات مع وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية بايك أون جيو، لتعزيز فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين.

وأشاد الوزيران بالنتائج الإيجابية التي تحققها لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030. ‏وأكد المهندس الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتجربة الكورية، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققها كوريا، جعلت تجربتها ثرية ومُلهمه، لذلك نحرص على الاستفادة من هذه التجربة، بما يتفق مع تنفيذ رؤية المملكة 2030. ‏وقال:» كوريا اليوم هي عضو في مجموعة العشرين، ومن أكبر مصنعي السيارات في العالم، حيث تصدر أكثر من 60 % من صناعتها، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السفن والنقل البحري، والرابعة في صناعة الإلكترونيات والصناعات الدوائية، وهذه الصناعات تحفزنا للعمل مع كوريا الجنوبية، والسعي لتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين، ما يسهم في نقل المعرفة الكورية، وتوطين التقنيات الكورية في المملكة «.

‏ودعا الفالح الشركات الكورية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة مما يسهم في زيادة المحتوى المحلي مثل قطاع التعدين، عبر الاستفادة من البنى التحتية الفريدة

في المدن الصناعية الواعدة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، الأمر الذي يسهل لهذه الشركات الاستفادة القصوى من موقع المملكة الجغرافي.

‏وتحدث الجانبان عن وضع خطة تنفيذية وتوقيع مذكرة تفاهم ومتابعتها، تشمل أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتشكيل فريق مشترك لمتابعة تطورات هذه المشاريع والتأكد من سيرها بالشكل المطلوب.