معالي الشيخ صالح بن حميد يشرّف مأدبة عشاء الدكتور محمد بن عثمان مليباري

لبّى معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد؛ المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الدعوة التي وجهها لفضيلته سعادة الدكتور محمد بن عثمان مليباري؛ لتناول طعام العشاء في دار والده الموجه التربوي الأديب عثمان مليباري “رحمه الله” الواقع بجوار مسجد معاذ بن جبل بحي السبهاني بمكة المكرمة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور عيسى بن محمد مسملي؛ إمام مسجد معاذ بن جبل، ومدير المساجد بمكة المكرمة، والشيخ عبدالمحسن بن عبدالله بن حميد؛ والدكتور محمد بن صالح بن حميد؛ والأستاذ محمود علي عبدالمجيد؛ مسئول مكتب معاليه، ولفيف من وجهاء وأهالي حي السبهاني بمكة المكرمة، حيث كان في إستقبال معاليه؛ إضافة للدكتور محمد؛ إخوانه الدكتور علي؛ والأستاذ ماهر؛ والمهندس ماجد؛ وأيضاً أرحامهم الأستاذ ياسر بن فيصل منسي؛ والأستاذ شادي بن صالح نفادي.

وقد تم تبادل الأحاديث الودية والاجتماعية في تلك الليلة، ومنها تم التطرق خلالها إلى فضل بناء المساجد وعمارتها، حيث قام معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد؛ في تلك الليلة بافتتاح مسجد معاذ بن جبل بحي السبهاني بمكة المكرمة الذي أعيد بناؤه، وأمّ فضيلته المصلين لصلاة العشاء.

هذا وقد تجول معاليه في مكتبة الموجه التربوي الأديب عثمان بن محمد مليباري؛ “رحمه الله”، والتي تحتوي على العديد من الكتب القيمة والنادرة، منها الدينية والأدبية والعلمية وغيرها من المجلات الدينية والأدبية وخلافه، ومن ثم تناول الجميع طعام العشاء على شرف معاليه، وفي نهاية الحفل تم أخذ الصور التذكارية مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد؛ وسعادة الدكتور محمد بن عثمان مليباري وإخوانه، وأهالي الحي، سائلين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاهم.