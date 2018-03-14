المملكة تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة

87898
طباعة التعليقات

الرياض  – واس 

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لمحاولة تفجير موكب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة. وأضاف المصدر أن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وجدد المصدر التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة.

الأكثر مشاهدة في محليات

  • استفتاء

    هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟

    • أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
    • أؤيد للسعوديين فقط (35%)
    • لا أؤيد مطلقا (8%)
    • أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك