عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لمحاولة تفجير موكب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة. وأضاف المصدر أن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وجدد المصدر التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة.
المملكة تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة
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