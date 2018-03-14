71 موظفاً وفرق عمل بأرامكو السعودية يحصدون جوائز التميز 2018

أعلنت أرامكو السعودية أمس ، عن الفائزين بجوائزها للتميز خلال حفلها السنوي الذي تكرم فيه موظفيها الذين حققوا مستويات عالية من الأداء والتميز والابتكار بشكل ينعكس إيجابًا على أعمال الشركة، وتعزيز قيمها الأساس وتحقيق تطلعاتها الاستراتيجية، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، المهندس خالد الفالح، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر.

وأكد الناصر في كلمته خلال الحفل أن السعي المستمر للتميّز على كافة المستويات وفي جميع القطاعات هو أحد أهم وأبرز العناصر التي عرفت بها أرامكو السعودية عبر أجيالها المتعاقبة وتاريخها الحافل , والحفاظ على تلك الروح المتقدة والمتوثبة لدى فرق العمل في الشركة لرفع معايير الأداء عامًا بعد عام في عالم مليء بالتغيرات والابتكارات هو العنصر الأهم لمواصلة نجاحات أرامكو السعودية المستقبلية وتعزيز موقعها الريادي على الصعيدين الوطني والعالمي، معبراً عن فخره في هذا العام الذي يشهد الذكرى الـ 80 لاكتشاف النفط في المملكة والذكرى الخامسة لانطلاق برنامج جائزة التميز. وأوضح أن حصاد الشهور الماضية كان كبيرًا من الإنجازات والحلول المُبتكرة التي قدمها الموظفون والموظفات بمواهبهم وتفانيهم ومهنيتهم العالية مما أسهم في خفض النفقات وتعزيز العوائد وإضافة المزيد من القيمة للثروة الهيدروكربونية التي أنعم الله بها على المملكة، كما أسهمت تلك الجهود والإنجازات المشكورة في نمو الشركة وتوسع أعمالها ونشاطاتها، مشيراً إلى أن العديد من الفرق الفائزة قدمت ابتكارات في مجالات تصنع المستقبل , موكداً أن وأرامكو السعودية ترتكز في تحقيق ريادتها الحالية والمستقبلية على رأس مالها البشري، الذي يُعد العنصر الرئيس لميزتها التنافسية».

وعبر الناصر عن الفخر بالمبدعين من الموظفين والموظفات الذين نكرمهم اليوم على تميّزهم في العطاء، لافتاً النظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه أُسَرهم في مساندتهم وهم يخوضون غمار طريق التميّز والنجاح الذي يتطلب الكثير ويحفل بالتحديات والفرص , منوهاً بالدور الإيجابي لرؤسائهم الذين وفروا لهم بيئة عمل محفزة وملهمة».

وأكد في ختام كلمته عن حرص أرامكو السعودية بأن ترى ممارسات التميّز قد انتشرت في مختلف القطاعات بالمملكة، لا سيما في مراحل تنفيذ الرؤية الوطنية 2030 لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون المملكة دولة رائدة ونموذجًا ناجحًا في المجالات كافة .

وجرى خلال الحفل توزيع الجوائز لـ 71 موظفًا حققوا التميز في 19 مجالًا ومشروعًا على مستوى الشركة في أعمال التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والخدمات الفنية، وخدمات التشغيل والأعمال، والإشراف والتنسيق التقني، وشؤون أرامكو السعودية، إلى جانب مشاريع في مجالات أخرى .

مما يذكر أن الجوائز لم تقتصر على المشاريع والإنجازات في الأعمال والمجالات التقنية فقط، وإنما شملت الإنجازات في تحقيق الاستدامة والمواطَنة في المجتمع.

ويُنظم هذا الحفل للعام الخامس على التوالي، للمتميزين من موظفي الشركة وفرق العمل ممّن يشكّلون مصدر إلهام حقيقي لترسيخ ثقافة التميز والتفاني والحماس في مجالات عملهم، بل يواصلون سعيهم لإحداث فارق في صميم أعمال أرامكو السعودية واستراتيجيتها لتعزيز موقعها الريادي على مستوى العالم، وأن تكون وجهة عمل مفضّلة للموهوبين.

وتؤطر الشركة أعمالها بقيمة التميز من خلال وضع أهداف حافلة بالتحديات وتقديم مكافآت للمجدّين، والالتزام بتطوير موظفيها وتشجيع الابتكار والإبداع والتنوع الفكري وتغذية روح الفريق وتعزيز التواصل المفتوح. وبالإضافة إلى التميز , وتشمل قيم أرامكو السعودية السلامة، والنزاهة، والمواطَنة، والمسؤولية، التي تهدف جميعها إلى المحافظة على بيئة عمل مرنة وآمنة تعزز المسؤولية والمعايير الأخلاقية، وتُسهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة.