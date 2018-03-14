القيادة تعزي رئيسي بنجلاديش الشعبية ونيبال الديمقراطية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية.

وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغّمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين ، برقية عزاء ومواساة إلى فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، إثر تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في العاصمة كاتمندو.

وقال الملك المفدى « بلغنا نبأ تحطم طائرة مدينة بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في العاصمة كاتمندو، وما نتج عن ذلك من ضحايا ومصابين، ونحن نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا بالغ التعازي وصادق المواساة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين».

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية.

وقال سمو ولي العهد « تلقيت نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، إثر نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان في العاصمة كاتمندو.

وقال سمو ولي العهد « تلقيت نبأ تحطم طائرة مدنية بنجلاديشية أثناء هبوطها في مطار تريبهوفان بالعاصمة كاتمندو، وما نتج عن ذلك من ضحايا ومصابين، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق أحر التعازي والمواساة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين».