شركة محمد يوسف ناغي للسيارات  تطلق برنامج ميسر على سيارات جينيسيس G90   و   G80

في خطوة تؤكد التزامها تجاه متطلبات واحتياجات عملائها لتوفير اقصى الخدمات التمويلية الميسرة، أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – الوكيل المعتمد لسيارات جينيسيس بالمنطقة الغربية عن إطلاق مجموعة متكاملة من المزايا والخدمات الجديدة لعملائها الراغبين بامتلاك سيارة جينيسيس الفاخرة 2018 بفئتيها G90 و G80 بصورة تتناسب مع تطلعاتهم، وذلك عن طريق تخصيص برنامج تمويلي مميز يتضمن العرض 50% دفعة اولى من قيمة السيارة على ان يتم سداد القيمة المتبقية بعد عامين دون ان يكون هناك رسوم ادارية او تمويلية.

ويأتي إطلاق البرنامج الترويجي لعملاء جينيسيس في إطار الخطط المتنوعة المستمرة التي تقدمها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بأن تكون الأولى في خدمة العملاء والسعي لتطوير خدماتها من خلال تقديم طرازات جديدة عالية الاداء مع تسهيلات مصرفية ميسرة، والتي تبحث باستمرار عن فرص لمكافأة عملائها بما يتجاوز اقصى توقعاتهم.

يشمل البرنامج مزايا متعددة على سيارات جينيسيس الجديدة طرازي G90 و G80 ابرزها 5 سنوات ضمان المصنع غير محدد الكيلومترات ، 5 سنوات صيانة مجانية او 100.000 كلم ايهما يأتي اولا ، خدمة المساعدة على الطريق ، خدمة المساعدة لمدة سنتين( كونسييرج )، تأمين شامل تضاف رسوم التامين لمدة سنتين الى مبلغ الدفعة الاولى، اضافة الى تجربة قيادة مفتوحة لكل العملاء الراغبين في التعرف على طرازات جينسيسيس و التعرف على الامكانيات والاداء لكل الطرازات.

وقد لاقت الحملة ردود فعل ايجابية وكانت محط اهتمام وتقدير عال من قبل كبار عملاءنا. تتوفر سيارات جينيسيس G90 باسعار تبدأ من 255.000 ريال وجينيسيس G80 من 149.000 ريال في معارض شركة محمد يوسف نــاغي للسيارات.