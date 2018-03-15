أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين، الشركة الرائدة في توفير خدمات المساندة المرورية في المملكة العربية السعودية، خدمة “السجل التأميني”، والذي تم تخصيصه ليكون مصدراً شاملاً للمعلومات المتعلقة بتأمين المركبات للأفراد.

ويضم السجل التأميني معلومات المركبة المؤمنة ، وبيان التغطيات التأمينية السارية والمنتهية، وبيانات مطالبات المركبات التي تم تسويتها أو رفضها أو تحت التسوية، بالإضافة إلى بيانات مطالبات الطرف الثالث المسجلة على هذه الوثيقة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عملية جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات، مع الحفاظ على سرية المعلومات ورفع جودة المعلومات التأمينية بالإضافة إلى الاسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين.

وأوضح الأستاذ فهد بن ابراهيم العقيل، الرئيس التنفيذي لشركة نجم، بأنه تم تطوير وجمع هذي المعلومات كاملةً بدقة وعناية، وتم حفظها في المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات الذي تم تطويره من قبل “نجم”، ليكون بمثابة قاعدة بيانات لكافة المعلومات التأمينية للمركبات والتي تخضع لجميع أحكام قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف العقيل، ” تستثمر نجم بفاعلية في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمكنها من تطوير منظومة التأمين في المملكة، وتقديمها بشكل فعال لتناسب متطلبات مستخدميها، تماشياً مع سعيها لتحقيق رؤيتها في الارتقاء بمعايير خدمات المساندة المرورية، لتساهم في تعزيز السلامة المرورية على كافة المستويات.”

عن شركة نجم لخدمات التأمين

تأسست شركة نجم عام 2007م، من منطلق دعم وتطوير صناعة تأمين ‏المركبات في المملكة العربية السعودية، وفق تعاون مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور ‏في شأن مباشرة الحوادث المرورية وما يلحقها من خدمات تأمينية.

تغطي‎ ‎‏31‏‎ ‎مدينة حول المملكة، ويعمل بها أكثر من‎ 1700‏‎ ‎موظف وموظفة، بنسبة توطين تصل إلى ‏‏92% من قوتها العاملة.‏‎ سعياً منها لتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والحد من الحوادث من خلال منظومة متكاملة بتقديم خدماتها المبتكرة ‏على أوسع نطاق‎ ‎لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين.