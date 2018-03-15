أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستطور قنبلة نووية بشكل سريع إذا فعلتها إيران .وقال ولي العهد “إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه سريعاً “.

وأضاف لقناة CBS الأميركية: الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني ولا نريد حيازة أسلحة نووية لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل نفس الشيء في أقرب وقت، وخامنئي يشبه هتلر إلى حد بعيد وله مطامع توسعية في الشرق الأوسط.

وقال سموه : لا أريد أن يحصل بسبب إيران في الشرق الأوسط ما حصل في أوروبا بسبب هتلر.