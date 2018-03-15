إكسبيديشن رياضية متعددة الاستخدامات بتكنولوجيا ذكية وكفاءة أعلى في الاستهلاك  

متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل، ويأتي الطراز المرتقب بتصميمه الجديد كلياً من الداخل والخارج وتقنياته الذكية الفريدة واعلى مستويات القوة والكفاءة في استهلاك الوقود وقدرة السحب ضمن فئته ، ليعيد تعريف السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل، ويعتبر الجيل الجديد من طراز إكسبيديشن 2018 ، الأذكى والأكثر قدرة وقابلية للتكيف على الإطلاق.

و قالت كريستال وورثم ، مديرة التسويق في فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، تجسد إكسبيديشن الجديدة كلياً أحدث ما توصل إليه الابتكار في مجالي التصميم والقدرة ضمن فئة السيارات الرياضية المتعدّدة الاستعمالات ، وقد أتاحت لفريقنا فرصة مثالية لدمج أحدث المزايا الذكية على الإطلاق لتوفير تجربة مفعمة بالمتعة لعملائنا”.

وأضافت وورثم قائلة: “تفخرفورد بإرثها العريق في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات التي أرسينا فيها معياراً رفيعاً منذ قبل ثلاثة عقود تقريباً من خلال إكسبلوررالتي تتربع على عرش أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم المتوسط مبيعاً في أمريكا منذأكثرمن 25 عاماً ، وإكسبيديشن التي أسست لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل في تسعينيات القرن الماضي ، ناهيك عن برونكوالأسطورية ، أما اليوم فقد اتسعت تشكيلة فورد من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات لتشمل خمسة طرازات بدءاً من إيكوسبورت بالحجم المدمج إلى إكسبيديشن بالحجم الكامل ، وجميعها تتميز بتصاميم جديدة ومبتكرة ، وبإضافة إكسبيديشن الجديدة ، توفر فوردالمجموعة الأحدث من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات المتوفرة في الأسواق لهذاالعام”.

الأذكى على الإطلاق

يقدّم الجيل الجديد من إكسبيديشن الباقة الأوسع من تقنيات مساعدة السائق مقارنة بأيّ سيارة من فئتها. وإضافة إلى ذلك ، يأتي الهيكل الجديد كليا ًالمصنوع من مزيج الألمنيوم فائق القوة والقاعدة المُعاد تصميمها المصنوعة من الفولاذ الأعلى متانة ليشكل االركيزة الأساسيّة لقدرات إكسبيديشن الهائلة على الطرقات الوعرة وقدرة السحب القويّة ، وبفضل الموادالمتطورة المستخدمة في صناعتها،انخفض وزن السيارة بمقدار 136 كجم ، وقدأعاد الفريق استثماروفورات الوزن في سبيل تزويد العملاء بمزيد من التقنيات ووسائل الراحة بشكل اكبر .

40 ميزة تنافسية

بوجود أكثر من 40 ميزة جديدة وتقنية لمساعدة السائق ، تضفي إكسبيديشن على الرحلة متعة لا تضاهى، وتشتمل هذه التقنيات على مساعد الركن النشط المطوّرالحصريّ في الفئة الذي يسهّل عمليّة الركن والخروج من الموقف، بالإضافة إلى الكاميرا بزاوية 360 درجة المتوفّرة التي تساعد العملاء على رؤية المزيد حول سيارة إكسبيديشن لتسهيل الركن ، أمّا على الطريق، فإنّ مساعد البقاء في خط السير ضمن إكسبيديشن مصمّم للتخفيف من انحراف المركبة من دون قصد خارج خطّ السير، كما أنّ مثبّت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقّف والانطلاق التلقائيّ يسمح للسائقين بتحديد سرعة القيادة، ويستخدم تقنيات الرادار والكاميرا لمراقبة حركة السير والمحافظة على مسافة فاصلة محدّدة بين المركبات.

وبدوره ، يساعد نظام رصد وتجنّب الاصطدام على تجنّب المركبات الأخرى والمشاة، بينما يتيح نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مراقبة الزوايا غير المرئيّة خارج نطاق نظر السائق ، وعلاوة على ذلك تقدّم إكسبيديشن مجموعة من تقنيات الاتصال وميّزات الملاءمة الجديدة المتوفّرة، بما فيها:

• الشحن اللاسلكيّ: تُعتبر إكسبيديشن سيارة فورد الأولى التي تتميّز بهذا النظام، ويتيح للعملاء بوضع أجهزة الجوال المتوافقة على منصة شحن مضمّنة مثبّتة بشكل ملائم في الكونسول المركزيّ الأماميّ.

• نظام الترفيه في متكأي الرأس يؤمّن تجربة مشاهدة الفيديو من الجيل التالي حيث يتيح للركاب مشاهدة الوسائط على إحدى شاشتي الفيديو أو على الأجهزة المحمولة

• نظامSYNC® 3 مع ™Apple CarPlay و™Android Auto، الذي يتيح للسائقين البقاء على اتصال أثناء تنقّلهم، ويمنح نظام SYNC® 3 الجديد من فورد السائقين نظام خرائط للطرق الوعرة في الشرق الأوسط

• الطاقة للركاب في كلّ صف، مع أربعة مآخذ للطاقة بقوّة 12 فولت، وستة منافذ USB للشحن ومأخذ للطاقة بقوة 220 فولت ، تتيح هذه الميزة للركاب شحن أجهزتهم والبقاء على اتصال

• نظام الصوت B&O PLAY الفاخر مع 12 مكبّراً للصوت الذي صمّمه مهندسو الصوت بشكلٍ مثاليّ للحصول على تجربة صوتيّة يقدّرها عشاق الموسيقى

• وحدة إدارة الحمولة المتطوّرة مع رفّ قابل للتعديل خلف الصف الثالث التي تسمح للعملاء بإنشاء حيّز تخزين مخصّص تبعاً للحمولة التي ينقلونها، وحتى عند الركن على تلة، لن تتدحرج الحمولة من الناحية الخلفيّة لسيارة إكسبيديشن عند فتح باب الصندوق

• فتحة السقف البانوراميّة Vista Roof التي تمتدّ فوق صفّين من المقاعد، هذه الميزة التي لا تقدّمها أيّ سيارة منافسة

الأكثر قدرةً على الإطلاق

تأتي إكسبيديشن مجهّزة بمحرّك ®EcoBoost سعة 3.5 لتر مع ميزة التوقف والتشغيل التلقائي Auto Start-Stop القياسيّة، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكيّ جديد بـ10 سرعات حصريّ في الفئة، وتُعتبر إكسبيديشن الأكثر قوّة على الإطلاق والأقل استهلاكاً للوقود مقارنةً بسيارات فئتها ،مع قوة تصل إلى 400 حصان وعزم دوران يصل إلى 610 نيوتنمتر.

إكسبيديشن الأكثر قابليّةً للتكيّف على الإطلاق

تتميّز سيارة إكسبيديشن الجديدة بمقصورة داخليّة فسيحة ومرنة. وبفضل المقاعد التي تتّسع لثمانية أشخاص مع فسحة كافية لوضع معداتهم وأغراضهم، فإنّ هذه السيارة الرياضية المتعدّدة الاستعمالاتبالحجم الكامل تجعل المغامرات العائليّة العصريّة أكثر راحةً خلال الرحلات القصيرة والطويلة.

وتُعتبر سيارة إكسبيديشن الجديدة كلياً أوّل سيارة متعدّدة الاستعمالات بالحجم الكامل تتميّز بمقعد قابل للانزلاق في الصف الثاني مع ميزة الطيّ، ما يؤمّن سهولة الوصول إلى الصف الثالث من دون الحاجة إلى نزع كرسي الأمان المخصّص للأطفال. وعند الجلوس في الصف الثالث، حتى الراشدين سيقدّرون وجود المزيد من حيّز الساقين والمقاعد القابلة للإرجاع والذي يعتير الافضل في الفئة ، كما أنّ مقاعد الصف الثاني والثالث في إكسبيديشن قابلة للطيّ والتسطيح بسرعة بكبسة زرّ من أجل الحصول على حيّز تخزين كبير يتّسع لألواح الخشب قياس 4×8 أقدام والمعدات الأخرى، تبعاً لوزن الحمولة وتوزيع الحِمل، حتى مع إغلاق باب الصندوق الخلفيّ.

وتوفر السيارة تجربة قيادة أكثر قابلية للتكيف من خلال نظام القيادة بحسب التضاريس ™TerrainManagementSystem الجديد كلياً في إكسبيديشن، الذي يتيح للعملاء اختيار أنماط القيادة للحصول على قدرة التحكّم المثاليّة بالمركبة في مختلف الظروف ، ويشتمل هذا على النمط العاديّ Normal للقيادة في المدينة، والنمط الرياضيّ Sport للرحلات المفعمة بالتشويق، ونمط السحب/القطر Tow/Haul لتحسين أداء السحب والقطر، والنمط الاقتصاديّ Eco لتعزيز التوفير في استهلاك الوقود، ونمط العشب/الحصى/الثلج Grass/Gravel/Snow للطرقات غير الثابتة، ونمط الرمل Sand لظروف الدفع المتدني، ونمط الوحول/الحفر Mud/Rut للأسطح غير المتساوية.