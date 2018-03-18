تستعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (كيك) لاستضافة أكبر مهرجان عالمي لموسيقي الجاز، خلال يومي الخميس والجمعة ٥ – ٦ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق٢٢ – ٢٣ مارس الجاري.

ويشارك في مهرجان الجاز العالمي في نسخته الأولى، 10 من عمالقة موسيقى الجاز المعاصرين الحائزين على جوائز دولية، حيث تقام فعالياته على أرض مسرح (جمان بارك) على شاطئ البحر الأحمر في أجواء مفتوحة مع توفير عربات الطعام التي تقدم وجبات متنوعة ، طوال يومي العرض.

يحظى المهرجان بدعم من الهيئة العامة للترفيه التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة ومتنوعة لصناعة الترفيه بالمملكة، وتشجيع مختلف الفنون، وقد شهد قطاع الترفيه في المملكة في الآونة الأخيرة زخمًا وتطورًا كبيرين، وجاء من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، رفع مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 3% إلى 6%، وتوطين 50% من قطاع الترفيه في الداخل؛ حيث ينفق السعوديون نحو 80 مليار ريال سنويًا على الترفيه خارج المملكة.

وتحرص مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال استضافتها للعديد من المهرجانات على التنوّع الثقافي، كما تتميز بمرافق تمت تهيئتها لاستضافة مختلف الفعاليات، وبشاطئها الساحلي الذي يقع ضمن محميّة طبيعية، وصولاً إلى الحدائق الخضراء الواسعة والممرّات المخصّصة للمشاة في الأماكن العامة، مروراً بالمطاعم المتنوّعة وفندق البيلسان ومرافق الترفيه والرفاهية المختلفة، ويعتبر “جُمان بارك” من أهم نقاط الجذب في منطقة البيلسان إذ يقدّم لسكّان المدينة وزوّارها مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المرافق والنشاطات الترفيهية لكلّ أفراد العائلة ضمن إطار ينبض بالحياة والجمال الطبيعي.

هذا وتباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجاستور، أو على الرابط http://ticketingboxoffice.com

ولمزيد من المعلومات عن المهرجان http://kaecjazzfest.com