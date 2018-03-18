يترقب 28225 مهندس ومهندسة انتخابات الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها السادسة، لإيجاد المرشح أو المرشحة الذي يمكنه تحقيق تطلعات المهندسين السعوديين خلال الدورة المقبلة من الهيئة، ويأتي إقرار “الكادر الهندسي” على رأس مطالباتهم بعد انتظار 14 عاماً.

وسيكون هذه المطلب على طاولة 147 مرشحاً ومرشحة في الانتخابات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة في 18 مدينة، كان النصيب الأكبر منهم للقطاع الخاص بـ61 مرشح، والمكاتب الهندسية بـ43 مرشح، والقطاع العام بـ33 مرشح، فيما يتعدى عدد المترشحين عن أعضاء هيئة التدريس 10 مرشحين بينهم مهندسة واحدة.

4 أشهر

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جميل البقعاوي، قد أكد منذ 4 أشهر على صدور توجيه من مجلس الوزراء بسرعة إصدار لائحة الكادر الهندسي.

وجاء حديثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقال:” ‏‫‏بتوجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والوزراء، اُتخذت قرارات عدة خلال الأيام والأشهر الماضية سترتقي بالقطاع الهندسي ومخرجاته وجودته”.‬‬

وأضاف “‏تمّ – بحمد الله – إقرار نظام مزاولة المهن الهندسية، وإقرار كود البناء السعودي، واشتراط نسبة لا تقل عن ١٠ % توظيفاً لحديثي التخرج في العقود الهندسية، كما تمّ بحمد الله توجيه الهيئة بتدقيق واعتماد شهادات مساعدي المهندسين والفنيين بعد نجاح الهيئة في ضبط ومنع وجود المهندسين المزوّرين”.

وزاد:” صدور توجيه كريم من مجلس الوزراء بسرعة إصدار لائحة الكادر الهندسي والهيئة تعمل مع الجهات المختصّة في ذلك والأمور مشجعة”.

وعد مستقبلي

فيما وعد المرشح عن القطاع العام المهندس عبدالله عمر دماس بتحويل حلم المهندسين السعوديين في القطاع العام إلى واقع بعد انتظار دام عقد ونصف لإقراره.

وقال:” اصبح الكادر الهندسي الهاجس والحلم لمهندسي القطاع العام الحكومي حيث يحظى زملاءهم المهندسين بالمميزات الافضل والزيادة في الرواتب والدرجات والبدلات في القطاع الخاص وكثيرا من المكاتب الهندسية أو في هيئة التدريس خصوصا بالجامعات وحيث مضت السنوات والكثير من فترات مجالس ورؤساء الادارات بالهيئة السعودية للمهندسين وليس هناك جديدا”.

واشار إلى أنه سيعمل بعد انتخابات هيئة المهندسين السعوديين في دورتها السادسة، على إقرار الكادر الهندسي وتحويل حلم زملائه لواقع.