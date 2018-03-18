الرياعي يقدم دورة في عقود النشر للمؤلفين الجدد

يقدم استاذ الحقوق الفكرية الدكتور سليمان ابراهيم الرياعي عضو هيئة التدريس الاثنين المقبل على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨، دورة متقدمة ومتخصصة في كتابة عقود الطباعة والنشر، الموجهة للمؤلفين الجدد وذلك الاثنين المقبل.

وأوضح الدكتور الرياعي ان الدورة تحتوى على مجموعة كبيرة من أساسيات وركائز ومرجعيات عقود الطباعة والنشر، والإجراءات الأساسية للنشر، والمكونات الأساسية لعقود النشر.

واضاف استاذ حقوق المؤلف، بأن سيستعرض نماذج من بنود عقود النشر والتقنيات الحديثة للنشر ودورها في تطور هذه العقود، ومناقشة أهم الأسئلة التي يجب على المؤلف الحديد طرحها قبل توقيع العقود.

وأكد الدكتور سليمان، بأنه سيوضح العلاقة بين أنظمة حقوق المؤلف المحلية والعالمية، وعلاقة عقود التأليف بأنظمة حقوق التأليف السعودية وأيضاً العالمية.

وأوضح ان حقوق المؤلف متعددة ما بين معنوية وقانونية ومالية، وان كل هذه الحقوق لابد تراعيها عند كتابة العقود، لافتا الى ان العقود تختلف ايضا باختلاف جهة التعاقد، وطبيعة المنتج سواء كان وراقيا أو إلكترونياً.

وقال خبير حقوق المؤلف، إن هناك مكونات أساسية لعقود النشر تضبط العلاقة بين طرفيها المؤلف ودار النشر، منها الأحكام العامة، منح الحقوق والنطاق الجغرافي، تسليم وقبول النص، ملكية حقوق النشر، صفة المؤلف وضماناته، ملية النشر، القضايا المالية والمحاسبية، الطبعات اللاحقة، وأسباب إلغاء العقد، الى جانب تنبيهات عامة تحتاج من المؤلف أخذها بحسبانه عند توقيع العقد.

يذكر بانه يقام على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨، عدد مِن الدورات وورش العمل الموجهة للمؤلفين ودور النشر والمهتمين بهذا الجانب.