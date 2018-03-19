التعاونية توقع عقد تأمين طبي جديد مع شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة

وقعت شركة التعاونية للتأمين عقداً جديداً للتأمين الطبي على موظفي شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير(ياسرف) المحدودة وأفراد عائلاتهم، كما تشارك التعاونية في عقد آخر لتأمين مخاطر الطاقة لشركة ياسرف.

هذا وقد وقّع كل من المهندس/ عبدالله السبيل الرئيس رئيس شركة ياسرف وكبير الإداريين التنفيذيين، والأستاذ/ عبدالعزيز البوق الرئيس التنفيذي للتعاونية على هذا العقد الذي يعد من العقود الهامة في محفظة التأمين الطبي بالتعاونية، و يساهم في توفير رعاية صحية مميزة لمنسوبي شركة ياسرف.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة ياسرف عبدالله السبيل على أن ياسرف، التي تعد أحد أهم شركات التكرير في العالم، تعتز بعلاقتها مع التعاونية، أكبر شركة تأمين سعودية، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الكيانين الكبيرين، معرباً عن أمله في قدرة التعاونية على تقديم تجربة تأمينية مميزة لمنسوبي ياسرف وأفراد عائلاتهم.

وأضاف السبيل إن إدارة ياسرف تولي اهتماماً كبيراً بصحة منسوبيها ودعمهم للقيام بدور فعال في تنفيذ رؤية الشركة التي تسعى إلى أن تكون الشركة الرائدة في صناعة التكرير في العالم بحلول عام 2020، ولذلك تعاقدت مع التعاونية لتصميم برنامج تأمين طبي يوفر أفضل رعاية صحية للموظفين بمختلف مستوياتهم الإدارية.

هذا، وقد أعرب الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز بن حسن البوق، عن سعادته بثقة شركة ياسرف، واختيارها التعاونية لتكون الشريك التأميني الأساسي لعقودها التأمينية، التي تتنوع ما بين التأمين الطبي وتأمين الطاقة، موضحاً أن هذه الثقة تعكس إدراكاً واعياً للقدرات الفنية والمالية والبشرية لشركة التعاونية التي تمتلك أكبر محفظة تأمينية متنوعة في سوق التأمين السعودي تضم أكثر من 60 نوعاً مختلفاً من أنواع التأمين ما بين طبي ومركبات وممتلكات وحوادث.

وأضاف البوق: تقوم التعاونية بتقديم كافة الخدمات التي تساهم في الارتقاء بخبرة عملاء التأمين الطبي من منسوبي ياسرف وعوائلهم، سواء ما يتعلق بحدود التغطية، أو الحالات الطبية المشمولة بالتأمين ضمن أكبر شبكة مقدمي خدمة طبية في المملكة، يصل عددها إلى حوالي 2000 مستشفى ومركز طبي، علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات الطبية وتسوية طلبات استعاضة المصروفات الطبية لتتم في أسرع مدة زمنية، مع توفير خط المساعدة على مدار الساعة.

وأوضح البوق أن التعاونية تعتزم تفعيل عدد من خدمات القيمة المضافة لمنسوبي ياسرف، ضمن استراتيجيتها لتركيز الاهتمام بالعميل، تتضمن خدمة طبيبي، وبرنامج التعاونية هيلث زون، وخدمة دوائي لإعادة صرف أدوية الأمراض المزمنة عبر الصيدليات المعتمدة مباشرة، فضلاً عن العروض الخاصة التي تقدمها التعاونية حصرياً على منتجات تأمين المركبات للأفراد.