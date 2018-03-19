ياسمين حناوي تُوقّع رواية (أغَباني) في معرض الرياض الدولي للكتاب

ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2018 م، وقعّت الكاتبة ياسمين حناوي عملها الروائي الجديد، الذي حمل عنوان (أغَباني)، والصادر في نهاية العام الفائت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، وسط حضورٍ إعلامي وجماهيري عالي المستوى من مختلف الشرائح المجتمعية، المحبة للأدب، والمتابعة له.

وأكدّت حناوي في تصريح خاص لصحيفة الشرق على الأهمية التي يحظى بها الكاتب في مثل هذه المعارض، من ناحية اجتماعه بالقراء والمثقفين والمهتمين بالفن الروائي فوق منصة واحدة، للنقاش حول مضمون الكتاب، وأسباب كتابته، وتأثيراته في المجتمع، ومشاريع المؤلف المستقبلية، إضافة إلى الإنصات إلى آرائهم وانتقاداتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وأخذها بعين الاعتبار.

حمل توقيع ياسمين لروايتها (أغَباني) عنوان محبة الوطن والتعلق به، والسعي لإحلال السلام به، لتكون معظم توقيعاتها للحاضرين متمحورة حول ذاك الجزء الحساس في نفسية كلّ إنسان حقيقي؛ والمرتبط بوطنه وعائلته وعلاقات الصداقة والمحبة والأخوة التي تجمعه بالأفراد من حوله، فتمنّت للحاضرين القراءة الممتعة التي تدور بهم نحو الأمل والتفاؤل والفرح، وتصل بهم إلى بوابة مقاومة الحروب، وقدّمت لهم مشاعر الشكر والامتنان على حضورهم ومشاركتها هذا اليوم المميز في حياة أي مؤلف.

تتألف رواية أغَباني من اثني عشر فصلاً يحملون عناوين أغاني السيدة فيروز وراويين حكاية الأصالة، والتمسك بالماضي الجميل على ألسنة ست شخصيات عانوا الغربة والهجرة والفقدان في سنين الحرب في سوريا التي أكلت أخضر النفوس ويابستها، لتصل الكاتبة إلى مكانٍ لا يمكنها أن تهدي فيه العمل إلا لمحاربي التغريبة السورية، اللذين يسعون بمليء إرادتهم إلى مجابهة التعصب بالمحبة المطلقة والخالصة.

والجدير بالذكر أنه سبق لياسمين حناوي أن وقّعت روايتها في معرض بيروت الدولي للكتاب ديسمبر 2017، وشاركت في معارض الشارقة، وجدة، والمغرب، ومصر، وإسطنبول، وسلطنة عمان، وستُشارك أغَباني في معرض البحرين الدولي للكتاب في نهاية آذار الجاري. يتوفر الكتاب في جميع فروع مكتبة جرير، وفي موقع النيل والفرات، وجملون، والعديد من المواقع الأخرى.