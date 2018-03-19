مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 17 مارس 2018م: أعرب الأستاذ فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بالنتائج التي فاقت التوقعات حيث تم حجز ما يقارب 250 وحدة سكنية تابعة لمشروع “سكني” ضمن برنامج وزارة الإسكان في حي الشروق، خلال الأيام الأولى من إنطلاق عمليات البيع.

وصرح الرشيد قائلاً: “نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على ثقته التي تمثلت في تعزيز سبل التعاون من خلال الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص عبر حملة برنامج “سكني”، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى توفير أكبر عدد من المشاريع السكنية، ورفع نسبة تملك المواطنين للوحدات والمنازل على مستوى المملكة”.

وأضاف:” بلا شك أن مشروع “سكني” يعد مثالاً واضحاً على سعي المدينة الاقتصادية للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، وشركات التمويل المختلفة (أملاك العالمية، بداية لتمويل المنازل، البنك العربي الوطني وبنك الرياض)، والذي عكس مدى السرعة في إنجاز المشروع والتزامنا بتسليمه قبل موعده المحدد. وتتشرف المدينة بأن تكون محل ثقة مسؤولي وزارة الإسكان، كأول المطورين في المملكة يسلم أول دفعة من الوحدات السكنية على أراضي القطاع الخاص، والمكتملة الخدمات والبنية التحيتة المتقدمة وشبكة تصريف مياه الأمطار والمنافع الاجتماعية والترفيهية لمستفيدي الوزارة، وفقاً للشروط المعتمدة وبأفضل معايير الجودة العالمية”.

كما أكد الرشيد أن الزمن القياسي للبيع في فترة وجيزة، يشير بوضوح إلى ثقة المواطنين الكبيرة بالمنتج السكني عالي الجودة الذي توفره المدينة الاقتصادية، عبر حلولها السكنية المختلفة التي تناسب كافة فئات المجتمع ومختلفي الدخل، كذلك خدمات مابعد البيع لكافة المالكين والتي تتميز بها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن غيرها.

من جانبه، أشار المهندس تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى أن حي “الشروق” يعد أحـد الأحياء السكنية المميزة الموجهة للعائلات والأفراد المتطلعين لإمتلاك مساكن توفر حياة عصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. وتتنوع الوحدات السكنية الجاهزة بين شقق تحتوي على 3 غرف نوم وتبلغ مساحتها 125 متر مربع، وأخرى تتكون من 4 غرف نوم بمساحة 160 متر مربع.

وقد حرصت المدينة على دعـم جميع الأحياء الساحلية فيها بباقةٍ واسعةٍ من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية عالمية المعايير، وتتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم، بالإضافة إلى المحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، المساجد والحدائق، ومدارس وجامعات بمعايير عالمية. كذلك مجموعةٍ من أفخم المرافق الرياضية والاستجمام الحاصلة على جوائز عالمية مرموقة، تضم نادي الغولف العالمي “رويال غرينز”، ومجمع “إزمرلدا” الرياضي، وحديقة ومنتزه “جمان” العائلي. والمسرح المفتوح.