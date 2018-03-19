«درع الخليج المشترك 1» ينطلق في المنطقة الشرقية

انطلق أمس تمرين «درع الخليج المشترك 1»، الذي تنظمه وزارة الدفاع في السعودية في المنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من 23 دولة إلى جانب القوات السعودية.

ويستهدف التمرين الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتشارك في التمرين ـ الذي تستمر عملياته لفترة شهر كامل ـ إلى جانب القوات المسلحة في السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول المشاركة.

وتشارك في التمرين من السعودية قطاعات وزارة الدفاع، التي تضم القوات البرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية، ووحدات أسلحة التدمير الشامل، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة قوات أمنية وعسكرية تتبع لوزارتي الداخلية، والحرس الوطني.

ويشكل تمرين درع الخليج المشترك 1، نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات المستخدمة في التمرين، إذ تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، فضلاً عن المشاركة واسعة النطاق للدول المشاركة، إذ تتصدر أربع دول منها التصنيف العالمي ضمن قائمة أقوى عشرة جيوش في العالم.

وتشكل التمارين التعبوية المتطورة الضخمة، جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في السعودية، لما لها من دورٍ كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.