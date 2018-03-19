«مسك» تقيم 3 احتفالات بالتزامن مع زيارة ولي العهد لأمريكا

تعتزم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك» العمل على إقامة ثلاثة احتفالات في العاصمة الأميركية واشنطن، وتشمل احتفالات ثقافية، واجتماعية، وفنية، كما تنوي إقامتها أيضاً في كل من نيويورك، ولوس أنجليس.

ومن المرتقب أن تبرز الاحتفالات الدور السعودي للمجتمع الأميركي، يشارك فيها عدد من المسؤولين السعوديين والمتحدثين المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأميركية، للتحدث عن تجربتهم في بلد الابتعاث للمجتمع السعودي.

وتحتوي الاحتفالات الفنية أيضاً مشاركات للحرف السعودية القديمة، والفنون التشكيلية والبصرية الأخرى، إلى جانب عرض لدور المرأة السعودية ومساهماتها في المجتمع، ومشاركات من الجانب الأميركي خلال الفعاليات المصاحبة لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأميركا.