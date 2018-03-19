انتهاء فترة تصويت الجالية المصرية في السعودية

اختتمت أمس لجان «الانتخابات الرئاسية» جمع أصوات الجالية المصرية المقيمة في السعودية، وذلك ضمن عمل لجان الانتخابات المقامة بسفارات مصر في دول العالم.

وكانت أعمال اللجان الانتخابية قد استمرت ثلاثة أيام تم خلالها فتح باب الاقتراع في الانتخابات التي تنحصر بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، وهي الجهة المشرفة على جميع الاستحقاقات الانتخابية في البلاد إن «جميع أوراق العملية الانتخابية في الخارج سيتم إرسالها عبر الحقائب الدبلوماسية إلى الهيئة التي ستقوم بإجراء عمليات جمع الأصوات، وإضافتها إلى نتيجة تصويت المصريين في الداخل، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية».

ومن المقرَّر أن تجري الانتخابات داخل مصر بعد أسبوع، وتنطلق في 26 من مارس الحالي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.