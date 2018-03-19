أكور للفنادق العالمية تنظم الملتقى الثاني لدعم وتمكين المرأة

أكور للفنادق العالمية, إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم, تقيم الملتقى الثاني لدعم وتمكين المرأة في قاعة دنيتي بفندق سوفيتل جدة كورنيش في الرابع من مارس 2018. أقيمت المناسبة برعاية سمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود, الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة “الوليد للإنسانية”. ركزت مواضيع المنتدى على إلهام الجيل الجديد من فتيات السعودية وتشجيعهن للوصول إلى أعلى مستويات التطور المهني.

والجدير بالذكر أن المنتدى حظي بالدعم والتأييد بشكل كبير من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة وادارة توطين المهن التابعة للهيئة وقطاع العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بنائبة المساعدة بإدارة شئون المرأة بجدة ومن جانب مؤسسة الوليد للإنسانية الأستاذة أمل الكثيري المديرة التنفيذية للمبادرات المحلية، بالإضافة الى مشاركة كل من مجموعة تيدكس (سيدات الحمراء) وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة دار الحكمة وكلية جدة الدولية. وكان من ضمن الحضور عدد كبير من القيادات الشابة النسائية والشخصيات البارزة من الهيئات والجامعات والمدارس المتخصصة الرائدة بعدد يفوق 300 سيدة للاستفادة من مواهب الجيل الشاب والهامهم بأهمية الدمج في المجتمع ونقل الخبرات الناجحة في المجتمع السعودي للوصول الى أعلى المستويات في التطوير المهني والقيادي وكانت المناسبة على شرف حضور سمو الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود.

أستُهل المؤتمر بكلمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية وعضو مجلس الإدارة، بصفتها الراعي الرئيسي للمنتدى حيث أكدت سموها من خلال كلمتها على دور المرأة الهام وقدرتها على تقرير مستقبلها والذي ينعكس إيجابيا على المملكة العربية السعودية في بناء المجتمعات من جهة اقتصادية، وأيضاً، من خلال تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل.، والذي يعد من أهم الطرق فعالية لدفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لزيادة مشاركة النساء العاملات في القطاع الخاص الى 30٪ .

قال الأستاذ محمد العمري, مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة:

“لنا الفخر في كوننا جزءٌ من هذا الملتقى الذي يهدف لتطوير مهارات وإمكانيات الشابات السعوديات في المملكة. خلال هذه المبادرة, نتمنى أن ينتشر الوعي أكثر بين نساء المملكة عن أهمية تعزيز إمكانياتهن وتواجدهن في مجال السياحة والضيافة المحلية”.

واضاف الأستاذ صلاح ومودن, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للتشغيل بأكور للفنادق في المملكة العربية السعودية، مصر، تونس، الجزائر: “كوننا من أكبر الشركات المشغلة للفنادق في المملكة العربية السعودية, نحن ملتزمون بدورنا في دعم مواهب الشابات السعوديات, وتعزيز مهاراتهن والأخذ بأيديهن لإطلاق جهودهن الكاملة في مجال العمل. نحن متفانون بدورنا في توظيف أكثر من 5000 موظف سعودي خلال السنوات الخمس القادمة, ونسبة النساء منهم ستكون اكثر من 30 بالمائة”.

علق كذلك الأستاذ عمار بلجات, مدير الموارد البشرية بفنادق أكور في الشرق الأوسط: “مبادرات كملتقى دعم المرأة وتمكينها تعكس فلسفة أكور للفنادق العالمية والتزامها بالتعاون مع المجتمعات المحلية. وبذلك فهي تشجع المرأة للانضمام للعمل في مجال الفندقة والضيافة”.

ملتقى دعم وتمكين المرأة يرتبط بتوجه أكور للفنادق العالمية نحو التنوع ومنح فرص متساوية للكوادر داخل الشركة. ومن خلال برنامج دعم المرأة في فنادق أكور, تبذل الشركة أقصى جهودها لتصل لنسبة أعلى من النساء الموظفات في فنادق الشركة.

تعتبر أكور للفنادق العالمية هي أول شركه عالميه في المملكة العربية السعودية تقوم بتعيين مدير عام سعودية سيده و ايضا اول من طور برنامج التدريب الإداري السعودي, وهو برنامج متخصص ومصمم لتشجيع الكوادر البشرية في السعودية للدخول في مجال الفندقة. النسخة الثانية من البرنامج, كانت هي النسخة الأولى في تخريج 11 امرأة سعودية بمنصب إداري في شهر ديسمبر 2017. هذا البرنامج هو أول نموذج للتدريب في مجال الضيافة من شركة فندقيه يعتمد من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

قدم ملتقى دعم وتمكين المرأة ورش عمل ادارها مجموعه من الخبراء في القطاع الحكومي و الخاص منهم الأستاذة ديبي سيمستر, مديرة المواهب و التدريب, في فنادق أكور بالشرق الأوسط ;الأستاذ بدر العبيد, مدير إدارة توطين المهن السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, و الأستاذة حصة المزروع, مدير عام فندق سويت نوفيتيل رياض عليا وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب, و الاستاذه إيمان راجخان نائبة المساعدة لقطاع العمل بفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية / مديرة شئون المرأة بجدة وكذلك متحدثات من تيد اكس الحمراء للسيدات كالأستاذة بسمة بشناق, والأستاذة أسماء فطاني, والأستاذة لمى خياط. كان التركيز في هذه الورش عن أهمية الوصول للتوازن في الحياة المهنية والخاصة, وعن تسليط الضوء أكثر على مجال الفندقة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.