أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في أمريكا الأمير خالد بن سلمان خلال لقاء بثته قناة الـCNN اليوم، أن المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع، مضيفا أنها لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط، بل المنطقة برمتها.

وقال: ‫إيران‬ تريد ‫حزب الله‬ آخر في ‫اليمن ، وميليشيات ‫الحوثي‬ مدعومة من ‫إيران‬ الراعي الأكبر للإرهاب، مشددا على أنها تشكل خطرا على المجتمع الدولي والمنطقة وليست على ‫السعودية‬ فحسب.

وأضاف: ‏نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل، وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وعن رؤية المملكة 2030 ورؤية التحول الوطني قال: لدينا أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسه امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي، كما لدينا رؤية طويلة المدى، وقمنا بكثير من الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلا.