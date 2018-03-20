تفعيلاً للدور الاجتماعي وترسيخ لمبدأ العمل التطوعي المركز الوطني للتخصيص ينظم حملة التبرع بالدم

دشن المركز الوطني للتخصيص حملة التبرع بالدم لمنسوبيه بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض وذلك يوم الأحد غرة رجب 1439هـ الموافق 18 مارس 2018م. حيث يأتي ذلك في إطار دور المركز تجاه المجتمع ودعماً منه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

من جهته ذكر الأستاذ هاني الصائغ مدير عام إدارة التواصل الاستراتيجي والتسويق والمتحدث الرسمي بالمركز أن هذه الحملة تأتي ضمن الدور الإنساني وتعزز دور المركز الوطني للتخصيص ومنسوبيه في خدمة المجتمع استشعاراً بالمسؤولية الوطنية لدعم ثقافة ومبادرة العمل التطوعي. وأختتم الصائغ أن المركز سيقوم بمشيئة الله على تنظيم مثل هذه الحملات بشكل دوري بهدف دعم جهود المستشفيات ولتوفير الكميات المطلوبة من وحدات الدم وسد الاحتياج لها بالتعاون مع أكبر المنشآت الطبية والعلاجية بالمملكة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والقطاعات الصحية الأخرى.