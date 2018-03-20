سفير الرياض في واشنطن: إيران تريد زعزعة استقرار المنطقة برمتها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر قناة «CNN» الأميركية، أن المشكلة مع إيران تكمن في سلوكها ورغبتها الجامحة في التوسع، وقال: «إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها».

وأضاف السفير السعودي في أول ظهور إعلامي أمس: «إيران تريد ‫حزب الله آخر في ‫اليمن، وميليشيا ‫الحوثي مدعومة من ‫إيران الراعي الأكبر للإرهاب»، واستطرد مشدداً: «إيران خطر على المجتمع الدولي والمنطقة، وليس على السعودية فحسب».

وقال السفير: «نحن مهتمون بعمق بالأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية».

وأضاف: لدينا رؤية جديدة – رؤية السعودية 2030 – ورؤية للتحول الوطني الشامل، وقال: «لدينا رؤية طويلة المدى، وقمنا بالكثير من الإصلاحات لكن الطريق ما زال طويلاً».

وعن مكانة المرأة في بلاده، قال السفير السعودي: «إن أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسها امرأة سعودية، وهذا مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع السعودي».