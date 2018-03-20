الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة اليوم

يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء) في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، حسبما أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.

وكتب المخلافي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ان غريفيث سيلتقي هادي ونائبه علي محسن الاحمر، ورئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر.

واضاف “الحكومة اليمنية ترحب ببدء المبعوث الجديد لعمله وستؤكد دعمها له كما دعمت سلفه من اجل استعادة الدولة والسلام في اليمن”.

وأشاد المخلافي بجهود المبعوث الاممي السابق الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد، مؤكدا انه “قدم الكثير من الجهد من اجل تحقيق السلام في اليمن”.

ورحبت الحكومة اليمنية بتصريح المبعوث الأممي لليمن ‎مارتن جريفيث الصادر بعمان في مستهل عمله وما جاء فيه من تأكيد على العمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن “الحكومة اليمنية ترحب ببدء المبعوث الجديد لعمله وتؤكد دعمها له كما دعمت سلفه من أجل استعادة الدولة والسلام في اليمن”.

وأضاف أن :” المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث سيلتقي غداً مع الرئيس اليمني هادي ونائبه ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية”.

وأشار المخلافي إلى أن المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ قدم الكثير من الجهد من أجل تحقيق السلام في ‎اليمن ومن المؤسف أنه غادر منصبه قبل أن تثمر هذه الجهود.