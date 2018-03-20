ناغي للسيارات يطلق حملة اكتشفي جاكوار لاندروڤر

خلال مشاركتها في رعاية حفل شذى الخاص بالعطور والزهور، قدمت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات جاكوار ولاندروڤر تجربة استكشاف أحدث سيارات جاكوار ولاندروڤر، للحضور النسائي بمركز بوليفارد ، والذي يعد من مراكز التسوق الحديثة في مدينة جدة ، حيث قدمت الشركة للسيدات المعلومات الأساسية عن القيادة المثالية ، مع اقتراب خوض تجربة المرأة لقيادة السيارة في المملكة.

وأتاحت لهن فرصة التعرف على أحدث سياراتها عن قرب كالجاكوار F-PACE الرياضية متعددة الاستعمالات والمتميزة بأدائها العالي، والتي تجمع بين القيادة الرياضية والجمال الأخّاذ مع الأداء اليومي العملي والفعال ، وكذلك سيارة رينج روڤر فيلار الجديدة التي تتميز بفلسفة التصميم الثورية، والقدرة الفعالة على القيادة في الطرق السريعة مع المناورة في الحارات الضيقة، الى جانب العديد من المميزات التي توفر تجربة قيادة مشوّقة وجذابة.

وتأتي رعاية محمد يوسف ناغي للسيارات لهذا الحفل في إطار تفعيل المشاركة في الأنشطة التي تستهدف النخب في المجتمع ، وأعرب اندريه بونتويس، المدير العام لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات جاكوار ولاندروڤر عن كامل استعدادهم لدعم قيادة المرأة للسيارة ، وبما يتناسب مع قيم المجتمع السعودي. وقد حظيت التجربة بتفاعل كبير من النساء اللاتي حضرن الحفل، وأبدين إعجابهن بمنتجات جاكوار ولاندروڤر، وما تتمتع به هذه السيارات من متانة وحداثة.

وقال بونتويس: “تواجدنا اليوم هنا في البوليفارد يشكل العلامة الأبرز لهذا النجاح الذي تحقق لعلامتنا التجارية في السوق السعودي خاصة ، وفي ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة ، نحرص في أن نكون في قلب الأحداث ذات العلاقة بالنشاط التجاري للشركة ، كاقتراب موعد تنفيذ السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والذي نؤكد على دعمه”.

وأضاف: “أطلقت جاكوار لاندروڤر مؤخرًا عدة منتجات جديدة مذهلة، وتسعى الشركة الى طرح المزيد خلال الاشهر القليلة المقبلة ، لقد كان نشاطنا التجاري قويًا على مدى السنوات الماضية، حيث حققنا أداء ممتازًا، ونتوقع استمرار هذا الأداء القوي، ولدينا خطة جيدة لزيادة نمو أعمالنا في المملكة العربية السعودية”.

وأشار أندريه إلى أن تصميم الابتكار يعتبر واحدًا من أهم سمات العلامة التجارية جاكوار، التي تنتج سيارات وفق معايير الحداثة والجمال ، وتلتقي هذه السيارات مع عالم العطور عند نقاط الحرفية والإبداع، ضمن أرقى العلامات التجارية وأفخم الماركات العالمية التي يحتضنها البوليفارد، وباعتباره بيئة تسوق مصممة خصيصاً لتعكس أسلوب الحياة المتفرد للنخبة مما يجعله وجهة التسوق الأكثر تميزاً وجاذبية.