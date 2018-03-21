الترخيص لبنك أبوظبي الأول للعمل في السعودية

قال بنك أبوظبي الأول إنه حصل على ترخيص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لتقديم خدمات مصرفية تجارية للأفراد والشركات في السعودية، وذلك كجزء من استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك، الذي يعتبر أكبر بنك في الإمارات.

ويتيح الترخيص الحالي لبنك أبوظبي الأول تشغيل ثلاثة فروع كحد أقصى في السعودية، ويأتي ذلك عقب حصول البنك مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لتأسيس «شركة أبوظبي الأولى للاستثمار ـ السعودية»، التابعة للبنك التي ستقدم خدمات استثمارية.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن فخورون بالحصول على الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي من خلاله سنزيد شبكة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر توفيرها في السعودية، الأمر الذي يعد خطوة بارزة لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعنصراً أساسيا في استراتيجية التوسع الدولي المدروسة التي ينتهجها البنك«.

وأضاف الشيخ طحنون بن زايد: «يأتي ذلك إلى جانب الترخيص الذي حصلنا عليه مطلع العام الحالي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، ما يدفعنا للمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من خطة النمو في السوق السعودية. ومن خلال تقديم فرص نمو جديدة للعملاء في المنطقة؛ تمثل هذه الإضافة حافزاً آخر لمواصلة التقدم في مسيرة النمو للاقتصاد السعودي، وكذلك دعم العلاقات القوية بين البلدين«.

من جانبه، قال عبد الحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «أود التقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي على دعمهم المتواصل ومنحنا الترخيص بمزاولة أعمال البنك في المملكة خلال مدة قياسية، وهو ما يعد إنجازاً متميزاً لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ويضاف إلى الترخيص الذي حصلنا عليه في شهر فبراير الماضي لإنشاء شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية، لنتمكن بذلك من تقديم خدمات مصرفية واستثمارية شاملة للعملاء في السعودية«.

وتابع: «توفر لنا هذه الخطوة منصة يمكننا الاستفادة من خلالها من أكبر اقتصاد في المنطقة بالاستناد إلى أفضل ما يقدمه البنك من خدمات، بالإضافة إلى الإمكانيات الواعدة التي تميز السوق السعودي. نحن واثقون من أن توسع أعمالنا في المملكة سيعزز من وجودنا الإقليمي وسيمثل مساهمة محورية بالنسبة لشبكة فروعنا الدولية؛ حيث نواصل تلبية احتياجات عملائنا من خلالها كي ننمو معاً«.

وبحسب البيانات الأخيرة بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 669 مليار درهم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، ويقع المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات.