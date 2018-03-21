هوندا تكشف عن الجيل العاشر من أكورد .. الأكثر مبيعا في العالم

تعتبر هوندا أكورد هي ثاني أقدم سيارة بعد هوندا سيفيك منذ تقديمها لأول مرة سنة 1976، وهي أول مركبة يابانية يتم إنتاجها في الولايات المتحدة بمصنع الشركة في ماريسفيل بولاية اوهايو ، وقد تخطى إجمالي إنتاج أكورد 17.5 مليون وحدة في سنة 1987، وقد لعبت دوراً هاماً في تحسين مستوى الانبعاثات المنخفضة للسيارات في أميركا، وكانت أول سيارة من هوندا تتوافق مع معايير ULEV، SULEV وSULEV30 في كاليفونيا للانبعاثات.

وأعلنت شركة عبدالله هاشم المحدودة, الوكيل الحصري لمنتجات هوندا في السعودية عن إطلاق “الجيل العاشر من أكورد 2018 الجديدة كلياً” في جميع معرض هوندا في المملكة ، ويمثل هذا الطراز الجيل العاشر من سيارات السيدان متوسطة الحجم والأفضل مبيعاً ، وتأتي أكورد بتصميم جديد بالكامل، حيث تم بنائها على قاعدة جديدة ، وهي تبدو أكثر انخفاضاً وأعرض جانبيا، وتتميز بهيكلها المكون من قطعة واحدة أخف وزناً وأكثر صلابة، إلى جانب شاسيه أكثر تطوّراً وأخف وزناً، وإضافة إلى صلابة بنيتها فهي متميزة في أدائها وكفاءتها في استهلاك الوقود، وديناميكياتها في القيادة، وكذلك مقصورة أكثر رحابة وفخامة، وأحدث جيل من تقنيات هوندا المتطوّرة للسلامة ومساعدة السائق، لترتقي كسيارة سيدان متوسطة الحجم إلى مستوى أرقى من الرفاهية والجاذبية ، وتتميز بهيكل قوي من الفولاذ عالي الصلابة، والتي تعد أعلى نسبة على الإطلاق في سيارات هوندا ، بجانب بنية بتقنية الهندسة المتوافقة (ACE) للقسم الأمامي من الهيكل مع تصميم متوافق مع قوّة الصدمات ، اضافة الى تقنية مناطق للاصطدامات الخلفية مع تقنية مناطق مرنة ، وتحتوي على نظام تعليق أمامي من الألمنيوم المقوى ، وهيكل سفلي جديد من الألمنيوم والفولاذ الفائق الصلابة ، بجانب نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات مع هيكل سفلي عائم ، وضعيتان لنظام القيادة (موديلات Sport) ، عجلة قيادة كهربائية مع جريدة مسننة مزدوجة ونسب متغيّرة إلكترونياً ، نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBB) ، فرامل يد كهربائية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل ، شاسيه أخف وزناً بنسبة ستة في المئة (ما عدا الإطارات والعجلات) ، ثلاثة تصاميم جديدة للعجلات من الألمنيوم (17 و18 بوصة).

المحرّك

• تتوفر هوندا أكورد بأحد خيارين من المحرّك: VTEC سعة 1.5 ليتر، أو VTEC سعة 2.0 ليتر، وكلاهما بحقن مباشر (تيربو) مع تحكّم بالتوقيت المتغيّر (VTC مزدوج) ، كما تتوفّر بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 10 سرعات.

الاتصال وتقتنيات مساعدة السائق

• نظام الاستشعار من هوندا.

• شاشة عرض للنظام الصوتي قياس 8 بوصة (موديل EX وأعلى).

• شاشة عرض على الزجاج الأمامي قياس 6 بوصة (موديل 2.0T Sport)

مزايا التصميم الجديد

في عمليّة إعادة التصميم تم تقليص حجمها الخارجي بذكاء في حين زادت رحابة مساحتها الداخليّة، وصارت تبدو أكثر أناقة ورشاقة، وبفضل اعتماد محركات رباعية الاسطوانات أمكن تصميم حجرة أقصر للمحرّك وبوزن أقل، مع تحسن الأداء الديناميكي. تتمتع أكورد 2018 بقاعدة عجلات أطول (+55 مم)، انخفاض في ارتفاعها الإجمالي (-15 مم)، هيكل أعرض (+10 مم) وطول إجمالي أقصر بمقدار (-15 مم). وتكتمل إطلالاتها الجديدة بمظهر الزجاج الجانبي الخلفي، والمسافة الأقصر بين العجلات ومقدّمة ومؤخرة السيارة، وواجهتها الأمامية الجريئة، وغطاء المحرك الطويل نسبياً والمنخفض.

كما تم تحسين المساحة المخصصة للجوانب والأكتاف والرأس ومنح الركاب حرية وراحة أكبر. وقد سمحت قاعدة العجلات الأطول بتحريك مقاعد الصف الثاني إلى الخلف مما وفّر 48 مم إضافية للأقدام في الخلف، وازداد الحجم الإجمالي للمساحة المخصصة للركاب بمقدار 70 لتر (موديل LX)، أما مساحة صندوق الأمتعة فهي 473 لتر في جميع الموديلات والفئات بزيادة 25 لتر في الموديلين 1.5 لتر و 2.0 لتر.

أما الواجهة الأمامية لأكورد 2018 فتمنحها مقدمة جريئة وأكثر ديناميكية، بفضل أجنحة الشبك الأمامي المصنوعة من الكروم والمثبّتة فوق فتحة رئيسية واسعة لدخول الهواء، والمميزة بتسعة أضواء أمامية وأضواء للضباب “LED”. ومن الخلف تبدو منخفضة وعريضة بصورة مميزة، خاصة مع الجناح الهوائي المسحوب إلى الأعلى نوع (decklid)، وفوهتان مزدوجتان للعادم.

الهيكل والتصميم الخارجي

لقد أصبحت سيارة سيدان راقية أكثر فخامةً وجاذبية ، بهيكل أقوى وأخف وزناً وأكثر صلابة، ولها هوية تجمع بين الفخامة والرشاقة الرياضيّة أكثر، وذلك بفضل قاعدة عجلات أطول ومسافة أعرض بين العجلات، والجنوط الجديدة من الألمنيوم بثلاثة تصاميم مختلفة، بمقاس 17 بوصة أو 18 بوصة. وتتميّز الجوانب الرياضية للهيكل بأقواس قويّة للعجلات، خطوط مشدودة من الأمام إلى الخلف على طول الحد الفاصل بين زجاج النوافذ وجوانب الأبواب، وأسطح عميقة للأبواب تجذب إليها الضوء بالكامل، وعتبات سفلية قويّة وانسيابية، وكل هذا يعطيها شخصية قوية ومميزة ، ويساعد الزجاج الأمامي المغطّى بطبقة رقيقة (laminated) والعازل للصوت على تخفيض الضجيج الداخل إلى المقصورة ، كما تتميّز بمقصورة أكثر راحة وتطوّراً من الجهة التقنية، امما يمنحها طابع القيادة الرياضيّ وأكثر إمتاعاً؛ فقد أصبحت مقصورتها الداخلية أكثر رحابة، بزيادة 48 ملم إلى مساحة الأقدام في الخلف، إلى جانب زيادة 70 ليتراً إلى الحجم الداخلي و25 ليتراً إلى صندوق الأمتعة على الرغم من شكلها الخارجي الأقصر، المدمج وبطابع رياضي أكثر.

وقد تم تجهيز أكورد الجديدة بلوحة عدّادات رائعة وبثلاثة أقسام؛ عجلة قيادة رياضية مصممة بدقة، عدّاد رقمي (TFT) جديد وملوّن مخصص للسائق، وشاشة عرض واضحة على لوح العدادات تعمل بالنظام الصوتي وباللمس قياس 8 بوصة (موديلات EX وأعلى)، ليوفر للسائق مجموعة واسعة من عروض المعلومات. في حين تمتاز الشاشة الجديدة قياس 8 بوصة التي تعمل باللمس للنظام الصوتي تحكم بمستوى الصوت، وضبط وتصفّح القائمة، إلى جانب واجهة بيانية للمستخدم تعتمد تطبيقات بديهية أكثر، متوافقة مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهي متوفرة في موديلات EX وأعلى.

كذلك، يمتاز موديل 2.0T Sport بعرض جديد قياس 6 بوصة للمعلومات على الزجاج الأمامي ومخصص للسائق، ومقترن أوتوماتيكياً بالهاتف من خلال تقنية البلوتوث مما يمنح الشعور الرائع بالفخامة، ويحيط السائق والراكب الأمامي برؤية بانورامية للطريق. وكذلك تم تجهيز المقاعد بالتدفئة والتهوية، وذاكرة للوضعية بالنسبة للسائق (في الموديلات الاعلى) للمزيد من الراحة والملاءمة.

مزايا السلامة

جُهزت أكورد بالعديد من التحسينات والتطويرات للسلامة ومزايا مساعدة السائق، بدءاً من الجيل الجديد لبنية الهيكل بتقنية الهندسة المتوافقة (ACE™)، وتطبيق نظام الاستشعار من هوندا، كتجهيزات قياسية في الموديلين E-XL و2.0T Sport. كما تتمتع أكورد بالمزيد من السلامة بفضل الوسائد الهوائية الواقية لركب السائق والراكب الأمامي لأول مرّة (قياسياً)، بالإضافة إلى مسّاحات للزجاج الأمامي مستشعرة للمطر(Sport 2.0T)، فرامل يد كهربائية (EPB) (قياسياً) وأضواء أمامية متوفرة بنوع LED (الشعاع العالي/المنخفض Sport 2.0T). ولأول مرة يتم تجهيزها بنظام مراقبة انتباه السائق في الموديلات ( 1.5 Sport وأعلى).