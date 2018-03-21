الخطوط الجوية التركية تُضيف سمرقند إلى شبكة رحلاتها الجوية

بدأت شركة الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلات مباشرة من مدينة إسطنبول إلى مدينة سمرقند، المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي العالمي، لتصل بذلك عدد الوجهات التي تغطيها الناقلة الوطنية إلى 302 وجهة.

وأصبحت سمرقند، التي تأسست على طريق الحرير واحدة من أهم خطوط النقل في التجارة العالمية لعدة قرون، وهي الوجهة الثانية لشركة الخطوط الجوية التركية التي سيتم تشغيلها في أوزبكستان بعد العاصمة طشقند.

وخلال كلمته التي ألقاها في مطار سمرقند الدولي بهذه المناسبة، قال بلال أكشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: “يسعدنا إطلاق أولى رحلاتنا إلى سمرقند والتي تعتبر واحدة من أهم مدن حضارتنا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وسيتاح للمسافرين الآن السفر من 121 دولة في العالم إلى سمرقند من خلال هذه الرحلات المباشرة التي أطلقناها”.

وأضاف أكشي: “باعتقادي أن سمرقند مدينة اللؤلؤ والتي يتواجد فيها المدارس، والمساجد، والمتاحف، والمقابر، والمراصد والروائع المعمارية ستحرز تقدماً في مجال السياحة في وقت قصير. ونحن سعداء بخدمة هذه المدينة العريقة بشخصياتها التاريخية والعلماء”.

وأردف أكشي بالقول: “نحن فخورون بتوطيد العلاقات بين تركيا وأوزبكستان منذ أن بدأنا تسيير أولى الرحلات المباشرة بين بلدينا في عام 1992. وتسيّر الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة من اسطنبول إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بمعدل 7 مرات أسبوعياً، وسنقوم بتسيير رحلات إلى سمرقند بمعدل رحلتين أسبوعياً من الآن فصاعداً. ونتوقع أن تصل الرحلات إلى سمرقند لتصبح بمعدل 3 مرات أسبوعياً”.

واختتم أكشي بالقول: “أعتقد أن اتفاقية النقل الجوي التي تم تجديدها في هذا الأسبوع ستعزز الجسر الجوي بين البلدين. وبالتالي، فإن ذلك سيساعدنا على تسيير رحلات إلى وجهات أكثر مع معدل تكرار أكثر. كما أود أن أتوجه بالشكر للمسؤولين في أوزبكستان على إتاحة هذه الفرصة لنا”.

وستكون الرحلات المباشرة من اسطنبول إلى سمرقند بمعدل مرتين أسبوعياً في كلا الاتجاهين. وبالنسبة لأسعار الرحلات ذهاباً وإياباً من اسطنبول إلى سمرقند فستبدأ من 364 دولار أمريكي يشمل ذلك كافة الضرائب والرسوم.

جدول الرحلات من إسطنبول إلى سمرقند

رقم الرحلة الأيام المغادرة الوصول

TK 372 الثلاثاء والجمعة 6:00 بتوقيت إسطنبول 12:20 بتوقيت سمرقند

TK 373 الثلاثاء والجمعة 13:50 بتوقيت سمرقند 17:05 بتوقيت إسطنبول

لمزيد من المعلومات حول جدول الرحلات على متن الخطوط الجوية التركية يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني: www.turkishairlines.com، وبالنسبة لمكاتب المبيعات ومركز خدمة العملاء يمكنكم التواصل من خلال الاتصال بـ 444 0 849.