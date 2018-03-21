المربع نت يحصد جائزة أفضل موقع رقمي متخصص في أخبار السيارات

حصد فريق “المربع نت” جائزة بي ار اريبيا الوطنية لقطاع السيارات 2018 في نسختها السادسة جائزة أفضل موقع رقمي لأخبار السيارات في الشرق الأوسط وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبحضور عدد من اصحاب السمو الملكي الامراء وكبار رجال الاعمال اقيمت بمدينة جدة بإحتفالية كبيرة.

ويأتي إختيار المنظمين لـ”المربع نت” بإعتباره الموقع الأول والرائد لأخبار السيارات في المنطقة حيث بدأ منذ عام 2002 إهتمامه بكل مايتعلق بمجال السيارات وتقاريرها وأخر أخبارها على الانترنت ، وبدأ الموقع يتوسع عامً بعد عام حتى أكمل السنة الماضية عامه الـ15 وفي شبكته ما يزيد عن 2 مليون عضو يتابعون ما يطرحه الموقع على مدار الساعة وقد أخذ فريق التحرير في المربع نت على عاتقهم ليس طرح الأخبار فقط وانما تثقيف المجتمع ورفع الوعي بكل ما يحتاج معرفته عن السيارات من خلال سلسلة تقارير ومقالات تثقيفية وتوعوية جعلته المصدر الأفضل للمهتمين بالسيارات.