نظمت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية اليوم الأربعاء يوم المهنة الأول ” لذوي الاحتياجات الخاصة ” همم عالية لسوق العمل ” على مستوى المملكة ، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الانسانية الدكتور عيسى بن حسن الانصاري ، وذلك بمقر المؤسسة بالمنطقة الشرقية .

وتجول المقبل في المعرض الذي تشارك فيه عدد 52 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص وتعرض فيه وظائف في مجالات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ، كما اشرف على توقيع مذكرة التفاهم التي بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية وجمعية العمل التطوعي ، حيث اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمناشط التنموية والخيرية .

ويشارك في هذا اليوم 52 شركة ومؤسسة قدمت 479 فرصة وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتهدف المؤسســة من تنظيـم هذا اليــوم لتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في ســـوق العمــل وكذلـــك تعريف الشركــات والمؤسسات المشاركة بالباحثين عن الفرص الوظيفية وقدراتهم المكتسبة .

ولقد شكلت المؤسسة فرق العمل الخاصة لتحقيق أهداف هذا اليوم ، كما تم تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بالتوفيق بين أصحاب العمل والمتقدمين على هذه الوظائف من ذوي الاحتياجات الخاصة . اذ سيتولى الفريق التعرف على احتياجات الوظائف المتاحة وتقييم القدرات المكتسبة لطالبي العمل ، ومن ثم تقدم البرامج التدريبية لتأهيلهم على احتياجات الوظائف المقدمة من الشركات كما ستتولى المؤسسة وبالتعاون مع الشركات والمؤسسات المقدمة للوظائف بالكشف عن مواقع العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بتجهيزها بما يتناسب مع ظروف الموظف من ذوي الاحتياجات.

وقال مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي : ان المؤسسة اقامت يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف توظيفهم من خلال تأهليهم على احتياجات الوظائف التي ستسند اليهم ومشاركتهم في تأهيل مواقع عملهم وتدريبهم اثناء الخدمة .

وأضاف العنزي ان يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة من المقرر له ان ينظم في مناطق أخرى بالمملكة لنفس الأهداف داعياً مؤسسات سوق العمل وطالبي الوظائف لزيارة موقع المؤسسة وتعبأة النماذج الخاصة بذلك من خلال الموقع في حال زعمهم بذلك.