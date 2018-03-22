منصّة YouTube تطلق أول YouTube Space في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مدينة دبي للاستوديوهات

● تدعم مساحة YouTube Space الواقعة في مدينة دبي للاستديوهات منشئي المحتوى على المنصّة

● تعدّ دبي عاشر مدينة تستضيف مساحة YouTube في العالم بعد لندن، وطوكيو، ولوس أنجلوس، ومومباي، وتورونتو، وباريس، وبرلين، وساو بولو

● تدعو YouTubeجميع منشئي المحتوى ممن لديهم عدد كبير من المتابعين، استخدام أحدث أجهزة الإنتاج والأدوات في المساحة الإبداعية الجديدة

أعلنت منصّة YouTube اليوم عن افتتاح أول YouTube Space لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة دبي للاستوديوهات، لدعم صناع المحتوى عبر توفير أحدث أجهزة الإنتاج. تعدّ المساحة الإبداعية العاشرة من نوعها على مستوى العالم، مخصّصة بشكل حصري لمنشئي المحتوى على منصّة YouTube، حيث سيحظوا بفرصة استخدام أجهزة الصوت والإضاءة والمونتاج بشكل مجّاني، بالإضافة إلى برامج التدريب وورش العمل المستمرة. وقد زار حتّى الآن أكثر من 440,000 شخص مساحات YouTube حول العالم منذ عام 2012.

بهذه المناسبة، قال ديفد ريبرت، رئيس برنامج YouTube Spaces في أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “صناع المحتوى هم بمثابة قلب YouTube النابض، ودعمهم يعد من أهم أولوياتنا. نحن فخورون بنموّ المحتوى العربي على المنصّة الذي ابتكره مختلف المواهب العربية من المنطقة. ونسعى لتكون مساحة YouTube Space في دبي مركزاً ليس فقط لمساعدة منشئي المحتوى على إنتاج فيديوهات جديدة يتابعها الملايين، بل تشجعيهم على تجربة أنماط وأفكار مختلفة في الإنتاج. توفّر منصّة YouTube منصة كبيرة للإبداع، وستكون إحدى الأدوات التي تشجّع صناع المحتوى على رواية القصص المميزة.”

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستديوهات: “يسعدنا أن يتم اختيار مدينة دبي للاستديوهات لأول مساحة YouTube إبداعية في المنطقة. لقد أصبحت صناعة المحتوى في عصرنا الحاضر أمراً بالغ الأهمية للمشاهدين. ومع إطلاق مساحة يوتيوب الإبداعية، تهدف مدينة دبي للاستديوهات إلى توفير بيئة داعمة يستطيع من خلالها المبدعون أن يصنعوا محتوى مبتكراً يمكنه أن يعبر الحدود وأن يكون له أثر على فئات اجتماعية واسعة. ومن الأهمية أن ندعم الأفراد في مجال صناعة المحتوى وتطويره، وأن نعمل أيضاً على تنمية القطاع ككل. ونحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع إلى الفرص الجديدة التي سيسهم موقع يوتيوب في استقطابها إلى مدينة دبي للاستديوهات والمنطقة.”

وقال روبرت كينكل، رئيس قسم الأعمال في YouTube: “شهدنا على مدار السنوات الماضية جرأة المحتوى للمبدعين العرب على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، شاركوا أفكارهم من خلال منصّة YouTube. وإن نظرنا إلى المنصة قبل خمس سنوات، لم يكن هناك سوى عدّة قنوات تخطّت المليون مشاهد. واليوم، بات لدينا أكثر من 200 قناة تخطّت المليون مشاهدة!

صُمم برنامج YouTube Spaces لدعم جميع منشئي المحتوى، من كافّة المستويات. سيتمكّن أصحاب القنوات ذات 1,000 مشترك من حضور ورش العمل والفعاليّات التي ستعقد في المساحة الإبداعية. في حين سيتمكّن أصحاب القنوات التي يزيد عدد متابعيها عن 10,000مشترك من استخدام موارد الإنتاج المتوفّرة، والتي تضمّ اثنين من الاستديوهات العازلة للصوت، مع أجهزة المونتاج وأحدث الكاميرات والميكروفونات، بالإضافة لغرفة التحكم. سيتمّ إطلاق ورش عمل عديدة تلبّي مختلف الاحتياجات والاهتمامات، من خلال محاور تتراوح من الإخراج والتنمية الإبداعية إلى تطوير الأعمال. يجب على جميع منشئي المحتوى حضور ورشة عمل إلزامية لمدة يوم واحد، قبل استخدام الأدوات الموجودة في المساحة الإبداعية.

تعدّ المساحة الجديدة هامّة جدّاً لمنصّة YouTube في المنطقة، في ظلّ الزيادة المستمرة في عدد القنوات التي تصنع محتوى على المنصة حيث زادت بنسبة 160% خلال السنوات الثلاث الماضية. واليوم، يوجد أكثر من مئتي قناة ذات مليون متابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحوالي 30 ألف قناة ممن لديها أكثر من عشرة آلاف متابع.

يجدر بالذكر أنّ إمكانية الحجز ستكون محدودة على مدار شهرين بعد الافتتاح الرسمي ل YouTube Space. وسيتمكّن منشئو المحتوى من حجز الاستديوهات والموارد المتوفرة عبر تعبئة الاستمارة على الموقع الإلكتروني.

-انتهى-

نبذة عن مساحة YouTube الإبداعية في مدينة دبي للاستديوهات

تعدّ YouTube Space Dubai بالشراكة مع مدينة دبي للاستديوهات، العاشرة من نوعها في العالم بعد لوس أنجلوس، ولندن، وطوكيو، ومدينة نيويورك، وبرلين، وساو باولو، ومومباي، وتورونتو، وباريس. يرجى الاطلاع على المزيد من التفاصيل أدناه:

● سيتمكّن منشئي المحتوى من استخدام عشر مناطق مختلفة في المساحة المتاحة وتشمل غرفة الاستقبال، ومقهى، ومساحات واسعة للعمل، واثنين من الاستديوهات المجزة، بالإضافة إلى غرفة الإنتاج، ومكتبين للمونتاج، مع ورشة للعمل ومنطقة للأجهزة، واستديو إضافي مجهّز وفقاً لموضوع يتم اختياره كلّ أربعة أشهر.

● كاميرتين من طراز كانون C500، وطراز C300، وكاميرا 5D

● غرفة التحكم توفّر فرصة التصوير مع البث المباشر، من خلال التحكم بالإضاءة اللازمة، ومزج الأصوات، والصور المتحركة، بالإضافة لسهولة التواصل مع فريق الإخراج في الاستديو بفضل أجهزة الاتصال الحديثة.

● تبلغ سعة المساحة الإبداعيّة أكثر من 200 منشئي محتوى في الوقت الواحد، مع مساحة تقدّر بـ 6,000 قدم.